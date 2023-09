Messi male in difesa: il bodyguard fa una figuraccia davanti a tutti

Il bodyguard personale di Lionel Messi si è reso protagonista di una figuraccia durante una partita dell’Inter Miami: ecco cosa è successo

Lionel Messi ha trovato nuova linfa in MLS. In America lo amano tutti, una situazione ben differente da quella che si era venuta a creare in quel di Parigi. Alcune vicende extra campo hanno generato una vera e propria rottura tra il fuoriclasse argentino ed il Paris Saint Germain.

Tant’è che poi le parti hanno convenuto come la soluzione migliore fosse separarsi rispettando la scadenza naturale del contratto. Dopodiché, la ‘Pulce’ si è convinta a sposare il progetto dell’Inter Miami di David Beckham, approdando nel massimo campionato statunitense. L’ex Barcellona, dunque, ha preferito declinare la ricchissima proposta proveniente dall’Arabia Saudita.

Il tempo sta dimostrando che si è trattato di una scelta più che azzeccata: Messi, infatti, si sta godendo a pieno la sua nuova avventura oltreoceano e i numeri lo testimoniano. La leggenda vivente di Rosario, entrando più nello specifico, ha già realizzato undici reti e cinque assist in undici partite disputate tra Leagues Cup, US Open Cup e, appunto, MLS.

All’ombra della Tour Eiffel, invece, il classe ’87 non sentiva più la fiducia dell’ambiente che lo circondava e le sue prestazioni all’interno del rettangolo verde di gioco, inevitabilmente ne hanno risentito. Niente Champions League col PSG? Poco importa, a maggior ragione considerando che Messi si è tolto un’enorme soddisfazione trionfando al Mondiale in Qatar.

Nelle scorse ore, il campione argentino è volato in quel di Los Angeles per affrontare la squadra del rivale Giorgio Chiellini. E buona parte del mondo dello spettacolo è accorso allo stadio per assistere al match in argomento, un evento più unico che raro. C’erano pure figure di rilevanza internazionale come il principe Harry e la moglie Meghan Markle.

Messi e la figuraccia del bodyguard: ecco cosa è successo

A loro dobbiamo aggiungere personaggi del calibro di Leonardo Di Caprio, Owen Wilson, LeBron James, James Harden, Edward Norton, Selena Gomez, Toby McGuire e Gerard Butler. Insomma, un pubblico davvero prestigioso, desideroso di ammirare dal vivo le giocate straordinarie di colui che viene considerato da molti il più grande calciatore della storia.

Nel corso della partita, però, Messi ha avuto un piccolo spavento, quando un invasore è sceso improvvisamente dalla tribuna per raggiungerlo in campo. Il tifoso, guarda caso, indossava una maglia del Barcellona con la scritta Messi nella parte posteriore. L’invasore è riuscito a centrare il suo obiettivo poco prima dell’intervento del bodyguard personale del fuoriclasse argentino.

Trattasi di Yassine Chueko, un ex soldato e combattente di MMA incaricato di proteggere la ‘Pulce’ in ogni momento. Diciamo che in questo caso avrebbe potuto e dovuto fare meglio, giocando d’anticipo. Ne vale della sicurezza di Messi, che in America è costantemente al centro dei riflettori.