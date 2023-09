Calciomercato, colpo a sorpresa: torna subito in Serie A

Il calciomercato non dorme mai. Affare ufficiale in Serie A con il colpo a sorpresa: sarà protagonista sempre in Italia, ecco dove giocherà

I colpi non finiscono in Serie A: l’ufficialità è arrivata pochi minuti fa, ecco quale sarà la sua nuova destinazione. Il calciomercato è sempre molto attivo con affari a sorpresa: tanti calciatori svincolati stanno così trovando una nuova sistemazione in queste ore per tornare ad essere protagonisti nel campionato italiano.

Un colpo a sorpresa in massima serie andando a rinforzare la rosa della compagine italiana. La svolta è arrivata pochi minuti fa: l’annuncio è già ufficiale con il comunicato del club di Serie A, ecco dove giocherà a partire dalla prossima giornata di campionato. Sarà una settimana importante per l’esperto profilo in attacco che andrà a rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato, visite mediche immediate: ecco dove giocherà

Saranno giorni frenetici per puntellare la rosa prelevando elementi utili dal mercato degli svincolati. Un profilo esperto quello di Nicola Sansone che ha vissuto stagioni tra alti e bassi negli ultimi anni con la maglia del Bologna. Ora sbarcherà nuovamente in Serie A: visite mediche nella giornata di lunedì.

La sua velocità ha messo in apprensione per tanti anni le difese avversarie: ora Nicola Sansone sarà un nuovo giocatore del Lecce mettendosi subito a disposizione di Roberto D’Aversa. La stagione dei salentini è iniziata alla grande con una prestazioni importanti: la vittoria contro la Lazio ha entusiasmato tutti.

Ora Sansone andrà a rinforzare il pacchetto offensivo dopo essere stato svincolato dal Bologna. Ha trovato in pochi giorni una nuova sistemazione: nella giornata di lunedì si sottoporrà alle visite mediche di rito. La firma arriverà a breve per iniziare così una nuova avventura da urlo in Serie A.

Si è reso protagonista anche con le maglie di Sassuolo per poi volare in Spagna vestendo la casacca del Villarreal: ora una nuova opportunità altamente suggestive per raggiungere una salvezza con il Lecce, che è partito a mille in queste prime tre giornate di campionato. Sansone potrebbe essere una valida alternativa sulle corsie esterne della compagine salentina: il Lecce vuole continuare a stupire con Pantaleo Corvino protagonista in assoluto scovando ancora profili da urlo. Sansone si metterà subito a disposizione di Roberto D’Aversa per vivere un’altra stagione avvincente in Serie A: un affare a parametro zero davvero decisivo per affrontare al meglio questa nuova annata che si preannuncia spumeggiante.