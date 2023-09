Spacco da capogiro: Ines Trocchia è illegale

Il lato A della bellissima Ines Trocchia è tutto scoperto: la sua foto sta facendo paralizzare il web, forme in vista

Oltre ad essere affascinante e molto sexy, la bellissima Ines Trocchia ha anche un viso splendido. Nata in provincia di Napoli e cresciuta tra il napoletano e Milano, questa meravigliosa modella italiana è conosciuta adesso in tutto il mondo ed ha un seguito social da mani nei capelli. E ha solo 28 anni…

La splendida mora dal fisico davvero illegale, è arrivata per ora a quota 1,6 milioni di follower. Numero di seguaci Instagram che però è in continuo aumento viste le foto bollenti che lei è solita scattare e condividere. Un viso stupendo, degli occhi castani penetranti ed una bocca da sogno, per lei non ci sono solo le curve pazzesche da mostrare ed i fan se ne sono accorti da tempo. Ormai sono tantissimi a diventare matti per lei.

Va detto che la meravigliosa mora classe ’94 ha un’ulteriore arma con sé, ovvero la naturalezza con cui si sa ritrovare dinanzi all’obiettivo. Lei che è una modella dal fisico pazzesco spesso si ritrova a posare con dell’intimo o vestitini e gonne corte, ma ci sono state anche volte in cui Ines non indossava proprio niente. Non è infatti una novità vederla coperta solo da un velo o magari da una sedia, solo lì dove è necessario coprire. E nient’altro. Per i seguaci è ovvio impazzire a causa sua.

Ines è illegale: si vede tutto

Il seguito per la meravigliosa italiana, nota tifosa dell’Inter, è davvero proveniente. Un seguito da ogni zona del mondo. Pensate che questa stupenda modella dalle curve da sogno ha posato per Playboy Romania, Maxim USA, Esquire Singapore, Esquire Malaysia, GQ Messico, Playboy Colombia. Ovviamente anche in Italia, riviste come GQ Italia e Maxim Italia le hanno dedicato degli spazi. Ma oggi è con una foto social che manda tutti ai matti.

C’è anche lei a Venezia in questo periodo, e naturalmente ha voglia di farsi trovare più elegante e affascinante che mai. La splendida modella abbandona infatti per un attimo le foto in intimo per farsi notare con un bel vestito nero che però ha una particolarità: non copre praticamente nulla.

Lo spacco quasi centrale regala ai fan una vista sulle gambe spaziali di Ines, tagliata solo a metà. Ciò che invece si vede per intero è la scollatura incredibile che c’è più su. Qui è impossibile non notare il décolleté pazzesco della bellissima mora. Uno sguardo che scalda tutti i fan.