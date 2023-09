Scontro Napoli-Juve: gli azzurri vogliono riportarlo in Italia

La sfida tra Napoli e Juventus potrebbe riproporsi anche sul calciomercato: gli azzurri pensano di riportarlo in Serie A

Juventus contro Napoli, ancora una volta. Potrebbe riproporsi la sfida che negli ultimi anni ha spesso avuto una fondamentale importanza per il campionato.

Questa volta però bianconeri e azzurri potrebbero incrociare le loro strade sul calciomercato con un obiettivo comune da portare, o meglio riportare, in Serie A tra gennaio e giugno. Quasi scontato che ciò potesse accadere una volta considerando il passaggio di Giuntoli dalla società di De Laurentiis a quella piemontese.

Un passaggio che potrebbe portare anche a duelli di mercato tra i due club ed uno potrebbe andare in scena anche nel breve termine. Il destinatario dell’interesse incrociato di Napoli e Juventus è una vecchia conoscenza della Serie A: Suso. L’attaccante esterno, con un passato al Milan e al Genoa, è attualmente di casa a Siviglia ma potrebbe presto lasciare la società andalusa.

In particolare da giorni si susseguono indiscrezioni su un interesse estivo nei suoi confronti da parte della Juventus che aveva pensato a lui nel caso fosse partito Chiesa. Un interesse che potrebbe riproporsi a gennaio, tanto che secondo indiscrezioni lanciati in Spagna, lo stesso calciatore avrebbe chiesto al club di appartenenza di lasciarlo libero di trasferirsi a Torino a gennaio. Torino o Napoli perché gli azzurri potrebbero mettersi di mezzo tra la Juve e Suso.

Calciomercato Napoli, sfida alla Juventus per Suso

L’esterno destro spagnolo potrebbe diventare un obiettivo di mercato del Napoli nelle prossime sessioni della campagna trasferimenti. Il nome di Suso è stato in diverse occasioni accostato alla società partenopea ed ora potrebbe esserci un nuovo tentativo.

Il motivo è da legare al futuro di Matteo Politano, in scadenza nel 2025. Partito Lozano, l’ex Inter si è ritrovato in ballottaggio con il nuovo acquisto Lindstrom per un posto sull’out destro del tridente offensivo di Rudi Garcia. Finora Politano ha avuto la possibilità di giocare titolare, ma nelle prossime uscite il danese potrebbe trovare maggior spazio, senza dimenticare Raspadori che è stato utilizzato anche sull’out destro dall’allenatore francese.

Ecco allora che dovesse trovare poco spazio, Politano potrebbe tornare a chiedere la cessione, anche per non perdere la Nazionale in vista di Euro 2024. Così il Napoli potrebbe guardare proprio a Suso (legato al Siviglia fino al 2024), provando a riportarlo in Italia soffiandolo alla Juventus. La sfida ai bianconeri è pronta per essere lanciata.