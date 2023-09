Carolina Stramare: l’ultima foto è da censura

La vincitrice dell’edizione di Miss Italia del 2019 dà sfoggio in questi giorni di un outfit che oseremmo quasi definire favolistico. Tuttavia l’utilizzo di certe parole…

Estate. È dove accadono le cose. Incontri, scontri, ferite, cure. Non sempre quel che accade è piacevole o di natura lieta, ma se non si tratta di qualcosa di irreparabile sta a ciascuno di noi trovare la forza per voltare pagina e sistemare la situazione. È il caso dell’ultimo post di Carolina Stramare, in cui ci si può imbattere casualmente su Instagram.

Stramare è artista di classe sopraffina, capace di deliziare i suoi milioni di follower attraverso scatti in cui viene immortalata in tutta la sua eleganza, il suo fascino, la sua avvenenza. Non mancano però neppure pensieri cupi…

Dopo aver vinto il prestigioso concorso di Miss Italia nel 2019 (pensate: cifra tonda, era l’ottantesima edizione!), la sua carriera è tutta dedicata al mondo della national tv italiana.

Da qualche tempo a questa parte è legata sentimentalmente a Pietro Pellegri, attaccante del Torino che vanta anche precedenti trascorsi al Milan al momento però escluso dal giro di convocazioni con la Nazionale Italiana di calcio. Ciononostante va sottolineato che Stramare sia di fede juventina: è proprio veroc che l’amore vince su tutto, in determinati ambiti il Toro può battere la vecchia signora.

Tutto farebbe pensare ad un felice idillio. Stramare, come potete notare in ogni sua singola foto, è molto probabile che si rivolga con continuità presso una stireria invidiabile: non una mezza sgualcitura, sebbene i tagli degli abiti spesso e volentieri eccentrici se non addirittura pittoreschi; tutto perfettamente senza pieghe, a riprova di come ogni minimo dettaglio venga curato.

Stramare non corre senza costume, anche se magari qualche d’uno a cui sia venuto in mente un mezzo pensiero peccaminoso lo vorrebbe, proprio perché è ella stessa la miglior rappresentazione del buon costume.

Dopo Miss Italia: una carriera di successo e qualche pensiero intrusivo

Osservando la completa galleria dei post su Instagram pubblicati da Stramare, si rimane a bocca spalancata per il grande consenso che le sue opere d’arte riscuotono su un pubblico di vastissima scala. Una persona felice e realizzata, sembrerebbe.

Stramare è inoltre un’ottima forchetta; pur senza eccedere, perché una sana alimentazione è alla base del suo impeccabile aspetto fisico, assaggia di tutto con una particolare preferenza per i canestrelli al ragù. Va in bici, in barca, una bella vita che tanti desidererebbero. Eleganza e semplicità si fondono in un connubio impeccabile.

Eppure, il suo ultimo post su Instagram lascia presagire qualcosa di sinistro. Non tanto per il costume da mare indossato, malgrado l’estate volga al termine. D’altronde, se di cognome fai Stramare è più che naturale che tu ti goda l’estate fino all’ultima goccia. “Nomen omen” avrebbero detto i latini.

A fare scalpore è la didascàlia che accompagna il tutto: “bury me in this mood” che riportato in italiano dall’inglese attraverso Google Translate significa “seppelliscimi in questo stato d’animo”. Perché associare una frase così poco gioiosa ad una foto così bella, considerando anche l’impatto mediatico che un’artista come Stramare ha su un pubblico di tenera età? Tutto ciò fa discutere, sicuramente un pensiero da censurare…