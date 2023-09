Via Pogba: la Juventus ha detto si

Per Paul Pogba sembra non esserci pace. Dopo gli infortuni che lo hanno colpito dal suo ritorno in bianconero, il centrocampista francese può lasciare la Juventus

Il campionato per la Juventus è iniziato positivamente. I bianconeri, infatti, hanno messo a referto due vittorie esterne contro Udinese ed Empoli, mentre nella prima all’Allianz Stadium non sono andati oltre l’1-1.

La squadra di Allegri ha dimostrato sia solidità difensiva che grande concretezza in fase offensiva. Nelle prime tre giornate, infatti, sono sei le reti messe a segno, mentre quella subita è soltanto una. Questo dato va a testimoniare come Massimiliano Allegri stia curando ogni singolo dettaglio, per cercare di riportare la Juventus ai vertici del campionato italiano.

Mentre il tecnico livornese sta preparando la sfida contro la Lazio, protagonista di una grande vittoria al Maradona contro il Napoli, la società sta già pianificando le strategie del futuro, soprattutto per quanto riguarda le uscite.

Il principale indiziato a lasciare la ‘Vecchia Signora’ è Paul Pogba, tormentato dagli infortuni fin dal suo ritorno in bianconero. A tal proposito, la dirigenza ha deciso di privarsene già nella prossima sessione invernale.

Pogba via dalla Juventus, la dirigenza ha deciso: addio a gennaio

Per Paul Pogba, dunque, potrebbe essere giunta ai titoli di coda la seconda avventura alla Juventus. I continui infortuni, infatti, hanno portato la società ha maturare questa decisione.

In estate diversi club hanno provato ad intavolare una trattativa con la Juventus per acquistarlo, ma la società ha deciso di dare fiducia al centrocampista per provare a recuperarlo al 100%. Con il nuovo infortunio, anche se meno grave del previsto, la dirigenza ha però deciso di metterlo sul mercato, per cercare di reinvestire i ricavi per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Vista la situazione, quindi, un club arabo pare intenzionato a fare sul serio.

Stando a quanto riporta fantacalcio.it, infatti, l’Al-Ittihad è il club che ha mostrato più interesse nei confronti del francese. La società saudita è pronta a mettere sul piatto un contratto importante per il calciatore, con Massimiliano Allegri che non opporrebbe resistenza in caso di cessione. In questi mesi i due club cercheranno di trovare la quadra per completare il trasferimento all’inizio della sessione invernale, in modo da consentire alla Juventus di individuare in tempi brevi il sostituto. L’addio di Pogba ai bianconeri, oramai, pare essere solo questione di tempo.

