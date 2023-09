Dall’Inter al Napoli: gli azzurri stupiscono tutti

Il Napoli può intervenire seriamente sul mercato prendendo un giocatore che ha un passato nell’Inter: tutti i dettagli

E’ iniziata la stagione e c’è subito chi vuole mettere le cose in chiaro come l’Inter. I nerazzurri vogliono vincere lo Scudetto, che sarebbe anche il primo della carriera di Simone Inzaghi. Non sarà semplice, perché il Milan è molto attrezzato, la Juventus non ha le Coppe europee da giocare e il Napoli ha voglia di difendere il titolo.

Tuttavia, i partenopei non hanno iniziato benissimo la stagione con sei punti conquistati su nove disponibili. Quello che ha più preoccupato in seguito alla sconfitta con la Lazio per 1-2 è stata l’applicazione della fase difensiva.

Il Napoli ha perso Kim, sostituito con Natan – zero minuti in stagione e Juan Jesus sempre titolare -, mentre ha rinforzato centrocampo e attacco con Cajuste e Lindstrom. Quel che più potrebbe sorprendere nelle prossime sessioni è, però, l’addio di Giovanni Simeone. El Cholito avrebbe voglia di restare, però Garcia gli concede poco spazio in favore, invece, di Giacomo Raspadori.

Simeone ha un contratto fino al 2026 e qualora decidesse di andar via dal Napoli ci sarebbe la fila: diverse squadre, infatti, sono pronte a concedergli la maglia da titolare.

Napoli, l’ex Inter Pinamonti se va via Simeone

Con l’addio di Giovanni Simeone, il Napoli ha già pronto un profilo che farebbe al caso suo: si tratta di Andrea Pinamonti, ex attaccante dell’Inter oggi al Sassuolo che lo ha acquistato per 20 milioni di euro la scorsa estate. In quest’inizio di stagione ha collezionato 4 presenze tra Serie A e Coppa Italia per un totale di 2 gol segnati.

Pinamonti ha voglia di migliorare i suoi numeri dopo i soli 5 gol segnati nella scorsa stagione in campionato. Il Napoli lo conosce bene, è il mattatore della drammatica partita di Empoli nel 2022 che poi segnò la rivoluzione attuata da De Laurentiis l’estate successiva.

Dunque, con Simeone che direbbe addio, il Napoli si ritroverebbe a trattare per Pinamonti con l’ad del Sassuolo Carnevali. Già l’operazione Raspadori era stata molto complicata da portare a termine, con l’agente del giocatore Tullio Tinti che diede una grande mano affinché si trovasse un accordo.

Resta da capire quanto minutaggio Garcia concederà a Simeone nelle prossime partite. Di certo, con l’inizio della Champions League le cose cambieranno parecchio, con l’allenatore francese che avrà bisogno della rosa per intero per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni.