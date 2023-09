Miriam Leone non delude mai: scatto super sexy

Miriam Leone continua ad essere al top, l’attrice aspetta un figlio ma non per questo rinuncia alla innata sensualità

L’attrice catanese è una delle donne più affascinanti d’Italia e lo dimostra anche con gli ultimi scatti, un concentrato di bellezza che fa impazzire quanti la seguono da tempo sui social e non solo.

Sembrano essere passati dei secoli dai suoi esordi, quando vinse Miss Italia e iniziò una carriera nel mondo dello spettacolo con grande soddisfazione. Miriam Leone non è solo la ragazza catanese che vinse il concorso di bellezza più importante, quanto ora un’attrice affermata e che ha saputo ritagliarsi un grande spazio nel cuore degli italiani.

Miriam è sempre presente sui social, le sue ultime foto sono un concentrato di sensualità importante, per un noto marchio stilistico. Una donna di classe, da valutare con grande attenzione.

Miriam Leone, il nero è al top

L’attrice siciliana quest’estate aveva già regalato qualche scatto virale, in mezzo alle bellezze della sua Sicilia. Era tra alberi e natura, uno spettacolo per quanti la ammirano da tempo e rimangono folgoranti da una bellezza senza artifici, una ragazza del Sud che si impone per determinazione e fascino. Come in questo caso, dove ha cambiato decisamente registro non perdendo per questo sensualità e passione: Miriam Leone è fantastica, ha uno degli sguardi più penetranti di Italia.

I suoi occhi entrano così a contatto con quelli dei fan, uno sguardo magnetico che porta subito al like. In questo caso, è in promo per una nota stilista e i suoi accessori, anche il pubblico femminile ha guardato con attenzione queste foto, sottolineando come sia un’attrice che abbia classe e sa essere determinante anche cambiando registro. La viralità delle foto è garantita, Miriam Leone è ammaliante al 100%, i social rimbalzano così una delle foto più belle dell’attrice.

Nei giorni scorsi si è mostrata anche con il pancione, l’abito celeste ne ha messo in eleganza le sue forme che cominciano già a notarsi. Miriam Leone si è gode il momento, l’arrivo del primo figlio è un momento importante per una donna e sa essere anche molto equilibrata. Di certo, conoscendo l’attrice, non ci sarà una continua esposizione del bambino come fanno molte sue colleghe, abituate a una cronologia dei minori minuto per minuto. Miriam Leone ha un fascino innato anche per la sua discrezione, il pubblico sa sempre di avere comunque un punto di riferimento per classe e bellezza.