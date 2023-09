Eva Padlock esagerata: lo scatto è esplosivo

Eva Padlock nei suoi scatti sui social esprime sempre una sensualità incontenibile, con le sue curve fa impazzire i fan ancora una volta

Ci sono bellezze che sono entrate nella leggenda e nell’immaginario collettivo tra le più seducenti di sempre. In questo novero rientra certamente la fantastica Eva Padlock, una delle modelle maggiormente apprezzate dei giorni nostri, inconfondibile per il suo fascino e per le sue curve praticamente perfette.

In molti sicuramente rimpiangono i tempi in cui la ammiravamo sui circuiti di tutto il mondo, in Formula 1 e in Moto GP, quando dava spettacolo sulla griglia di partenza e nel paddock come ombrellina. In tale veste, si sono susseguite e si susseguono donne dalla bellezza non comune, ma Eva ha indubbiamente qualcosa di speciale e che la fa spiccare rispetto a tutte le altre. Basta una prima occhiata per capirlo e per rimanere irrimediabilmente conquistati e ammaliati.

L’indossatrice iberica di intimo e costumi da bagno si è fatta conoscere per le sue pose che colpiscono sempre al cuore e su Instagram è una autentica star, con un seguito che supera largamente i due milioni di followers. Naturalmente, in estate ha dato il meglio di sé con una lunga serie di foto pazzesche e che hanno fatto strage di cuori. Ma anche con la bella stagione che si sta avviando ormai alla conclusione, continua ad offrirci visioni indimenticabili.

Eva Padlock, un look semplicemente irresistibile: forme prorompenti che accendono la passione

La 39enne in uno dei suoi ultimi post già rimpiange l’estate che se ne va, con una didascalia eloquente: “Craving summer“. Ma lei è in grado di illuminare la scena per tutto l’anno e di tenere sempre altissime le temperature, grazie ad immagini come questa.

Un pareo corto abbastanza da scoprire praticamente per intero le gambe, che si ferma ad altezza inguinale e che poi si unisce con il top nella parte superiore. Dove risalta la proverbiale e ormai celebre scollatura, esplosiva come non mai e contenuta a fatica. Il lato A di Eva, manco a dirlo, è ipnotico e avvolgente. Un dettaglio che si resterebbe a guardare in loop all’infinito, per l’ennesima volta arriva una valanga di like tutta per lei e tra i messaggi in bacheca l’amore e l’adorazione dei tantissimi fan è distintamente percepibile. Divina, non c’è altro da aggiungere.