PSG, non solo Verratti: un’altra stella va a finire in Qatar

Marco Verratti lascia il PSG dopo una lunga storia d’amore per trasferirsi in Qatar: insieme a lui ci sarà anche un altro giocatore dei parigini

Il centrocampista italiano dice addio al club che lo ha reso grande per iniziare una nuova avventura: con lui anche un ormai ex stella dei parigini.

Dopo una lunghissima attesa, la telenovela Verratti si è chiusa. Il centrocampista era finito ormai ai margini del club e Luis Enrique non lo ha mai convocato per le partite di Ligue 1 nonostante lo avesse schierato durante il precampionato.

La separazione, dunque, non è stata delle più serene, considerando anche che il PSG ha respinto delle offerte provenienti dall’Arabia Saudita in estate poiché non ritenute economicamente congrue al valore del giocatore. Ora, invece, è tutto pronto: l’ex Pescara saluta Parigi e vola in Qatar e con lui ci sarà un suo compagno di squadra.

Il PSG ha affrontato una vera e propria rivoluzione in estate lasciando partire giocatori molto “ingombranti” come Neymar, Messi e Sergio Ramos. Ora è il turno anche di Verratti, che nelle ultime settimane ha vissuto da separato in casa in attesa che il club trovasse una soluzione per la sua cessione. Il centrocampista lascia così la Francia dopo essersi trasferito a Parigi dal Pescara nel 2012. Negli anni è diventato uno dei giocatori più importanti della storia del club francese, ma ormai non c’era più spazio per lui.

Per questo, la separazione non è stata delle migliori, soprattutto perché ha giocato durante il precampionato. Gli elementi che erano considerati fuori dal progetto, invece, erano rimasti a Parigi per allenarsi (e tra loro c’era Mbappé, ora reintegrato). Per Verratti ora inizia una nuova avventura in Qatar: la sua prossima squadra sarà l’Al-Arabi, che per lui pagherà circa €45 milioni al PSG e che al giocatore ha offerto €35 milioni annui. Non sarà l’unico ex Paris in Qatar: con lui ci sarà anche Draxler.

Verratti-PSG, addio con direzione Qatar: con lui un altro ex parigino

Come Verratti, pure il tedesco era ormai considerato un esubero e, dopo il rientro dal prestito al Benfica, è stato messo sul mercato. Nessuna squadra europea ha deciso di puntare su di lui e, di conseguenza, si è dovuto attendere l’arrivo di un’offerta dall’Oriente. Tuttavia, Draxler non sarà più un compagno di squadra di Verratti: la sua nuova squadra, infatti, sarà l’Al-Ahli SC, società omonima del club saudita.

I due ormai ex PSG, dunque, si affronteranno in Qatar in un campionato povero di talento in confronto a quello della Saudi Pro League, ma che ambisce a crescere nei prossimi mesi.