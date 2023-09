Allegri sorprende tutti: Juve stravolta

Al momento le attenzioni di quasi tutti gli addetti ai lavori sono rivolte alla nuova nazionale di Luciano Spalletti, ma l’occhio si sposta già al prossimo fine settimana

Sono i giorni delle nazionali. Spazio doveroso e necessario. I tecnici dei grandi club lavorano con quel poco materiale umano che rimane loro e preparano come possono i prossimi impegni ufficiali. Massimiliano Allegri dalla nazionale italiana ha già ricevuto il regalo peggiore: l’infortunio di Federico Chiesa, quanto mai inopportuno e sgradito.

Pertanto il suo lavoro si svolge con uno sguardo rivolto al campo e un altro, assai più preoccupato, che volge dalle parti del J Medical, per gli aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante bianconero.

Sabato pomeriggio, con inizio alle ore 15.00, la Juventus dovrà affrontare all’Allianz Stadium la Lazio di Maurizio Sarri. Un impegno severo contro una diretta avversaria che punta anch’essa alla conquista di un posto valido per la prossima Champions League.

Il tecnico livornese sta valutando possibili novità per la gara contro i biancocelesti. Certo è che tutto, o quasi, ruota attorno alla disponibilità o meno di Chiesa, giocatore di vitale importanza per la Juventus, soprattutto dopo quanto ha mostrato in questa primissima parte di stagione. Ma sabato pomeriggio contro la Lazio la Juventus potrebbe presentarsi con un volto assolutamente inedito.

Allegri sorprende tutti

Le condizioni di Chiesa condizionano pesantemente le scelte di Allegri per quanto riguarda il fronte offensivo. Nei giorni scorsi infatti si è parlato con insistenza del tecnico livornese deciso a far scendere in campo, fin dal primo minuto, Moise Kean. Ora sono evidentemente in atto altre valutazioni.

Ma non è soltanto il reparto avanzato a sfrugugliare il tecnico bianconero. Anche il pacchetto arretrato potrebbe subire sostanziali cambiamenti. E’ quanto ci fa sapere l’insider bianconero Matthijs_Pog: “Cambiaso a destra è una possibilità concreta contro la Lazio“. Allegri cerca di porre rimedio all’assai probabile, doppia e contemporanea, assenza di Timothy Weah e Weston McKennie, entrambi impegnati con la nazionale statunitense.

I due giocatori della Juventus potrebbero rientrare a Torino soltanto poche ore prima dell’incontro contro i biancocelesti di Sarri e quindi non essere disponibili per la gara di campionato. L’impiego di Cambiaso a destra comporterebbe, di conseguenza, l’inserimento di Kostic o Iling sulla corsia di sinistra. Variazioni che nascono dall’esigenza di sopperire alle momentanee assenze, ma che potrebbero anche “regalare” spunti tattici interessanti.

La Lazio di Maurizio Sarri, il tecnico del nono e ultimo scudetto bianconero, è il primo vero e probante test della stagione per la Juventus di Allegri. Per questo il tecnico livornese vuole schierare la migliore Juve possibile disposta tatticamente nella maniera migliore possibile.