Pogba salta la Lazio: la situazione

Tanta preoccupazione in casa Juventus sulle condizioni del centrocampista Paul Pogba. Il francese, infatti, rischia di riandare in infermeria per molto tempo

La Juventus ha iniziato il proprio campionato in una maniera più che discreta. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno già raccolto 7 punti in 3 partite, complici due vittorie contro Udinese ed Empoli e un pareggio complesso contro il Bologna.

Una nota positiva è senza dubbio l’intesa nella nuova coppia d’attacco rappresentata da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Dall’altro lato, però, c’è preoccupazione sulla condizione fisica di alcuni elementi importanti all’interno dell’organico.

Su tutti spicca il calvario che ruota da un anno intorno a Paul Pogba. Il francese ha subito numerosi acciacchi, e anche abbastanza gravi, alle gambe, ormai diventate estremamente fragili. L’inferno per lui, però, sembra voler ancora continuare. Dopo qualche minuto di gioco in questo inizio di stagione, infatti, l’ex Manchester United potrebbe ritornare in infermeria anche per diverso tempo.

Juventus, quando ritorna in campo Pogba?

Dopo non aver giocato la prima partita contro l’Udinese, Paul Pogba ha disputato 52 minuti tra le sfide contro Bologna ed Empoli, entrano sempre a gara in corso. Sono momenti importantissimi per il giocatore che ha saltato tutta la preparazione estiva e questi spezzoni sono funzionali proprio al recupero rapido della tenuta in campo. Un piano che, però, potrebbe rallentare, nuovamente.

Negli ultimi minuti della sfida contro l’Empoli, infatti, il francese aveva accusato un problema muscolare che gli aveva consentito di terminare la gara, seppur con più di qualche fatica.

Una forte preoccupazione per Massimiliano Allegri e il suo staff tecnico e sanitario che hanno subito sottoposto il 30enne ai consueti esami strumentali. Questi, però, hanno portato risultati positivi rispetto alle aspettative. Il recupero dell’ex Manchester United potrebbe essere abbastanza breve vista l‘esclusione di lesioni muscolari.

La pausa delle nazionali potrebbe essere sfruttata da Pogba per accelerare il recupero, sperando, nello scenario migliore, di strappare una convocazione in vista della prima grande sfida stagionale della Juventus contro la Lazio, in programma il 16 settembre alle 15 allo Juventus Stadium. In tal caso, però, il francese dovrebbe sempre partire dalla panchina per poi avere qualche minuto a gara in corso. Più certa una presenza a Reggio Emilia nella sfida contro il Sassuolo la settimana dopo. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.