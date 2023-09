Il Chelsea lancia la Juve: lupi in gabbia

Questa improvvisa trattativa del Chelsea sta raggiungendo delle vette di interesse davvero alte. Alte così come la posta in palio

Il Chelsea è una delle squadre che più ha mostrato di essere attiva sul mercato estero. La rosa è stata rinnovata in tutto e per tutto, e anche il cambio in panchina ha portato qualche timido risultato. Il lavoro da fare è ovviamente ancora immenso, ma si può affermare senza alcuna remora come i Blues abbiano intrapreso la strada corretta. Inizialmente sarà tortuosa, ma piano piano gli ostacoli diminuiranno.

Sembra infatti che la società sia pronta a piazzare l’ennesimo colpo, per il quale un’altra squadra appartenente al campionato nostrano potrebbe risentirne. Si tratta di un acquisto a centrocampo, reparto piuttosto delicato per tutti i competitor coinvolti. Si tratta di un vero e proprio talento che tutti vorrebbero avere con sé, ma che per forza di cose soltanto una squadra potrà dire di averlo.

Il giocatore in questione proviene dalla Ligue 1, ha solo 19 anni e ha già fatto impazzire i top club di mezza Europa. Ad oggi questa “ressa” è divenuta in realtà una corsa a due, ma la prima squadra ha nettamente superato la rivale nelle gerarchie preferenziali.

Il Chelsea si muove per il suo nuovo centrocampista

Il Chelsea è sulle orme di un centrocampista a dir poco talentuoso. Si tratta infatti di Habib Diarra, di appena 19 anni. Giovane centrocampista venuto ai natali nel 2004, ha subito conquistato il cuore di tutti i tifosi a suon di grandi giocate.

Si tratta di un centrocampista tipicamente box to box, dotato di una stazza fisica notevole e di assoluto potenziale. Circa 179 centimetri di altezza e 74 kg. Una forza fisica più che discreta dunque.

Dispone inoltre di un’ottima dote di passaggio, che gli permette di mandare agevolmente in porta i compagni di squadra. Con assist (quasi) sempre puntuali e precisi, totalmente al servizio degli attaccanti. Questa peculiarità in particolare potrebbe essere un toccasana per i londinesi, considerando la media gol piuttosto magra delle loro punte. Solo 5 reti realizzate nel corso di questa prima parte di campionato.

Una media non convincente, se si considerano i nomi presenti sulla carta. Ad ogni modo, quello che al secolo fu uno dei principali pupilli del ds Giuntoli potrebbe fare il suo approdo a Londra entro i prossimi giorni. Cosa che lascerebbe l’amaro in bocca ai Wolves, per i quali era praticamente già fatta.