Pogba choc: l’annuncio sul ritiro

Paul Pogba, non solo la positività al testosterone ma anche la rivelazione scioccante sul ritiro. Ecco tutti i dettagli del dies horribilis del centrocampista bianconero

Altra tegola per la Juventus e per Paul Pogba il cui calvario sembra non avere fine. Dopo la scorsa stagione vissuta più in infermeria che sul rettangolo verde (10 presenze complessive per appena 161 minuti giocati) l’ex Red Devils confidava in un stagione diversa dall’ultima, scandita da un continuo stop and go a causa degli infortuni in serie che lo hanno bersagliato condizionandone il rendimento.

Invece l’inizio della nuova annata è nel solco di quella passata. Il centrocampista francese è di nuovo fermo ai box per l’infortunio alla coscia destra rimediato nel corso del match contro l’Empoli.

Nulla di cui preoccuparsi visto che gli esami diagnostici cui è stato sottoposto il centrocampista francese non hanno evidenziato lesioni bensì solo un lieve sovraccarico del muscolo semimembranoso della coscia destra.

Tuttavia, Paul Pogba rischia di fermarsi comunque e addirittura per quattro anni. Infatti, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata l’ufficializzazione della sua positività al testosterone a seguito di un controllo antidoping effettuato dopo il match contro l’Udinese del 20 agosto scorso.

Pogba, rivelazione choc: “Ho pensato di non giocare”

Piove sul bagnato per Paul Pogba che non riesce a uscire dal tunnel in cui si è infilato da quando è tornato alla Juventus. Prima gli infortuni in serie che gli hanno impedito nella scorsa stagione di fatto di essere in campo, ora la mazzata della positività al testosterone che, se venisse confermata dalle controanalisi, comporterebbe una squalifica di 2 anni che potrebbe raddoppiare in caso di accertata intenzionalità.

Intanto il centrocampista francese è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping per violazione degli articoli 2.1 e 2.2 del Codice Sportivo Antidoping che sanzionano rispettivamente “la presenza di una sostanza proibita” e “l’uso o il tentato uso di una sostanza proibita“.

E dire che per ironia della sorte la notizia della positività di Pogba è arrivata a poche ore dall’intervista che l’ex Red Devils ha rilasciato alla tv satellitare qatariota ‘Al Jazeera’ nel corso della quale ha confessato di aver meditato il ritiro al culmine di un periodo estremamente complicato in campo e fuori dal campo: “I soldi cambiano le persone. Possono distruggere una famiglia, possono creare una guerra. A volte ho pensato tra me e me, ‘Io non voglio avere più soldi. Semplicemente non voglio più giocare. Voglio solo stare con persone normali, farmi amare per quello che sono, non per la fama e non per i soldi’.

Una rivelazione choc che ha quasi il sapore di un vaticinio alla luce della della Spada di Damocle della lunga squalifica che pende sul suo capo. Una squalifica anche di 2 anni, infatti, potrebbe voler dire la fine anticipata della sua carriera.

