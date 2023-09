Malattia Sanchez: l’Inter sapeva già tutto

L’Inter era a conoscenza della malattia di Alexis Sanchez. L’attaccante si trova attualmente in ritiro con il Cile, ma i nerazzurri monitorano la sua situazione

Non è iniziata al meglio la seconda avventura interista per il Niño Maravilla, che deve fare i conti con l’anemia: ecco la sua situazione.

Alexis Sanchez è tornato a Milano dopo un solo anno passato con il Marsiglia. I nerazzurri hanno deciso di riaccoglierlo in seguito all’addio di Correa e proprio per quella che era una richiesta esplicita del cileno: indossare ancora la maglia dell’Inter.

Per ora non è ancora sceso in campo a causa di un evidente ritardo di condizione (si è allenato da solo tutta l’estate), ma, ciononostante, ha risposto alla convocazione della nazionale cilena. Proprio dal ritiro, in questi ultimi giorni, è emerso che il Niño Maravilla soffre di anemia.

L’Inter si sta preparando in vista dell’importantissimo derby che si giocherà alla ripresa del campionato. Probabilmente Inzaghi dovrà ancora fare a meno di Sanchez, che dovrebbe comunque partire dalla panchina dopo le mancata convocazioni precedenti. L’allenatore si affiderà quasi sicuramente al duo Lautaro-Thuram che fin qui ha offerto ampie garanzie, anche se il capitano nerazzurro tornerà molto tardi dal ritiro dell’Argentina.

Anemia Sanchez, l’Inter sapeva tutto: ecco il programma per il cileno

Questa condizione comporta una carenza di globuli rossi nel sangue ed è stata riscontrata anche una mancanza di ferro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter sapeva tutto della sua condizione e ha concordato trattamenti ed una dieta specifica con il giocatore per permettergli di risolvere questo problema. Nonostante il club avrebbe preferito che rimanesse a Milano, Sanchez è poi partito per unirsi al Cile.

L’ex Marsiglia non ha potuto giocare contro l’Uruguay e potrebbe non scendere in campo nemmeno con la Colombia, anche se per lo staff medico è pronto. Il club nerazzurro sta seguendo la sua situazione che, comunque, non è inedita. Già ai tempi di Conte, infatti, Sanchez assumeva degli integratori: la “novità” riguarda i livelli di emoglobina. Questa volta sono risultati più bassi rispetto agli anni scorsi, ma non c’è preoccupazione.

L’Inter sarebbe infastidita dalla situazione poiché avrebbe chiesto al giocatore di rimanere a Milano per seguirlo da più vicino e per permettergli di recuperare al meglio la condizione fisica. Inoltre, ci sarebbero stati dei contatti con lo staff del Cile, che però non avrebbe dato aperture riguardo al mancato impiego dell’attaccante.