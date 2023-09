Per Pogba cambia tutto: incontro e svolta

In casa Juve tiene banco ancora il caso Pogba. Ma ora arrivano novità: dopo l’incontro, pronta la svolta. Cambia tutto

La Juventus è partita alla meglio in questa stagione, pronta com’è a smentire i pronostici della vigilia e tentare il tutto per tutto per vincere il tricolore, ad oggi unico obiettivo dei bianconeri che, senza coppe, sperano di rimettersi presto in carreggiata. L’ultimo è stato un anno particolare per la Vecchia Signora, tanto per questioni di campo quanto invece per questioni extra campo. Anche i tesserati bianconeri hanno alimentato il dibattito. Uno su tutti: Paul Pogba.

Dal suo ritorno a Torino, il “Polpo” non ha più brillato, complice una condizione fisica ai limiti del precario. Nella passata stagione il francese non ha praticamente mai giocato, se non pochi scampoli. Quest’anno le premesse sembravano essere altre ma ancora una volta acciacchi fisici lo hanno costretto ai box. Una situazione spinosa che fa discutere. E per la quale si è ormai vicini ad una svolta.

Alla Juve, Pogba si era lanciato nel grande calcio ed alla Juve è poi tornato, dopo una parentesi a Manchester, per ritrovarsi e rilanciarsi.

Missione finora fallita quella del numero dieci bianconero, idolo dei tifosi che pure hanno cominciato a spazientirsi per una situazione di stallo che non fa il bene di nessuno. Del calciatore, ovviamente, ma anche e soprattutto della squadra.

Juve-Pogba, incontro e svolta: cambia tutto!

Pogba, oltretutto, è il più pagato in rosa, fatto questo che non depone certo a suo favore. Ha un contratto fino al 2026 e pesa per 10,48 milioni lordi. Il suo ingaggio da top star finora non ha trovato riscontri in campo. E il francese è finito anche sul banco delle accuse. Ora però la Juventus ha preso la sua decisione e per Pogba è tempo di svolta.

La nuova parola d’ordine che ispira la Juventus di oggi è senza ombra di dubbio sostenibilità. Ed in ragione della sostenibilità dei bilanci, la Juve sta rimodulando la sua strategia. Rimodulazione che passa anche da una revisione degli ingaggi più pesanti.

Va da sé che venga coinvolto direttamente lo stesso Pogba. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, infatti, i bianconeri scheduleranno a breve un incontro con l’entourage del francese per ridiscutere i termini dell’accordo da 10 milioni che lega il francese al club sabaudo.

Non è da escludere un ingaggio spalmato per il Polpo. Che ha dunque un incentivo in più per ritrovarsi.