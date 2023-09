Colpo di scena Vlahovic, ora è ribaltone Juve

Trattativa a sorpresa per Dusan Vlahovic. Giuntoli tenta l’affare in autunno per l’attaccante serbo, tutti i dettagli

In questa finestra di mercato estiva della Juve, Dusan Vlahovic è stato uno dei protagonisti principali. Il probabile scambio con il Chelsea per Lukaku è stato al centro delle voci di mercato per diverse settimane, con valzer di punte che avrebbe cambiato le carte in tavola per la formazione bianconera.

Dopo la chiusura del mercato e l’arrivo del belga alla Roma, si sono finalmente placate le voci su Dusan, che è rimasto a Torino. Ha già iniziato la stagione con 2 gol e 1 assist in 3 partite, dimostrando le sue capacità e un’intesa con Chiesa che in pochi si sarebbero aspettati.

Questo periodo di forma e le voci scacciate su un possibile approdo di Vlahovic al Chelsea hanno dato un’idea precisa a Giuntoli, ovvero quella del rinnovo. Alla Continassa sono convinti che il serbo sia l’attaccante del presente e del futuro bianconero, e quella del rinnovo potrebbe essere un’ottima occasione per entrambe le parti.

Cristiano Giuntoli, al suo primo anno da dirigente bianconero, ha messo subito le cose in chiaro. L’intenzione è quella di trattare per un eventuale rinnovo in questo autunno, per trattenere il serbo e trarne anche dei vantaggi economici.

Rinnovo Vlahovic: Giuntoli vuole trattare per tenere il serbo

Dusan Vlahovic vuole disputare un’ottima stagione con la Juve, e lo ha messo in chiaro già dalle prime partite di Serie A. Il grande investimento fatto dalla Juventus sul giocatore sta iniziando a fruttare, con gol e assist fondamentali per la lotta scudetto con il Napoli e le milanesi.

La Juve sa di cosa è capace; ecco perché Giuntoli e Manna hanno contattato l’entourage del giocatore per parlare di un possibile rinnovo già in autunno, possibilmente nel mese di ottobre. La richiesta non è stata rifiutata, perciò potrebbe esserci un’apertura decisa verso un prolungamento del contratto. I motivi non solo solo tecnici, ma anche economici.

L’opzione più accreditata è quella di un rinnovo “breve”, con un prolungamento del contratto (in scadenza nel 2026) di un solo anno. L’idea nasce anche da un’esigenza economica, con la Juve che tra ammortamenti e stipendio potrebbe abbassare la cifra annuale spesa per le prestazioni dell’attaccante.

Resta da vedere quale sarà l’offerta ufficiale presentata dalla Juve, ma l’impressione è che il serbo sia favorevole ad una trattativa del genere, anche se al resto penseranno i direttori bianconeri e l’entourage del giocatore.