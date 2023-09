Fuori rosa con effetto immediato: terremoto in un Top Club

La pausa per le nazionali riserva un inaspettato epilogo per una stella. Il ritorno al club di militanza è rinviato al fine di chiarire la propria posizione

Al giorno d’oggi sono sempre più ricorrenti le accuse di violenza domestica di cui devono rispondere calciatori famosi. Al netto della presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva, che è d’obbligo, anche in tempi recenti è capitato di imbattersi in situazioni del genere. Come ad esempio accaduto con l’ormai prosciolto Mason Greenwood che, per le accuse mosse nei suoi confronti, si è separato dal Manchester United.

Proprio il Manchester United si ritrova a dover fronteggiare un caso similare e i Red Devils non saranno certo felici. Una delle sue stelle di punta si trova ora in stato di fermo in Brasile, dove si trovava per disputare con la nazionale le qualificazioni alla coppa del mondo. Invece ora la polizia indaga sulle accuse mosse dalla sua ex fidanzata.

“I giocatori che non hanno preso parte alle partite delle Nazionali torneranno ad allenarsi lunedì. – afferma il club in una nota diramata a denti stretti, come se gustandosi un buon pasto fossero andati di traverso dei canestrelli al ragù – Tuttavia, è stato concordato con Antony che ritarderà il suo ritorno fino a nuovo avviso per affrontare le accuse. Il Manchester United riconosce le accuse mosse contro Antony”.

Antony è stato prelevato dal ritiro della squadra del Brasile con la polizia che indaga sulle accuse mosse dalla sua ex fidanzata Gabriela Cavallin. Antony Matheus Dos Santos, questo il suo nome di battesimo, ha negato qualsiasi addebito. “Ho concordato con il Manchester United di prendermi un periodo di assenza mentre affronto le accuse mosse contro di me, – ha scritto il giocatore in un post su Instagram – questa è stata una decisione reciproca per evitare distrazioni ai miei compagni e inutili polemiche per il club. Voglio ribadire la mia innocenza per le cose di cui sono stato accusato e coopererò pienamente con la polizia per aiutarli a raggiungere la verità, non vedo l’ora di tornare a giocare il prima possibile”.

Le dichiarazioni del calciatore e i prossimi passi

Sia il Brasile che la polizia di Manchester stanno indagando sulle accuse. Da allora altre due donne si sono fatte avanti per affermare di essere state aggredite fisicamente da Antony, che al momento non è ancora stato arrestato o accusato e ha negato anche queste affermazioni.

“Come club condanniamo atti di violenza e abusi. – ha aggiunto l’ufficio stampa del club britannico – Riconosciamo l’importanza di salvaguardare tutti coloro che sono coinvolti in questa situazione e riconosciamo l’impatto che queste accuse hanno sui sopravvissuti agli abusi”.

Per lo United la pressione di agire è maggiore poiché il caso arriva subito dopo la decisione del club di separarsi da Mason Greenwood. L’attaccante di ventuno anni era stato accusato di tentato stupro e aggressione, ma i pubblici ministeri avevano annunciato a febbraio che il caso era stato archiviato dopo che i testimoni chiave si erano ritirati e nuove prove erano venute alla luce. Le notizie secondo cui lo United intendeva trattenere il giocatore dopo un’indagine interna di sei mesi sono state accolte da una protesta pubblica e il club ha dichiarato ad agosto che avrebbe ricostruito la sua carriera altrove. Greenwood è successivamente passato in prestito agli spagnoli del Getafe.

Antony invece si è unito alla squadra poco più di un anno fa dall’Ajax con un contratto da 85 milioni di sterline (107 milioni di dollari). Il ventitreenne verdeoro ha collezionato 48 presenze con i Red Devils, segnando 8 gol. Lo United è attualmente undicesimo in Premier League con sei punti in quattro partite, e sabato ospiterà il Brighton. Invece il Brasile ha iniziato la sua campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 con una vittoria per 5-1 sulla Bolivia venerdì. Il prossimo impegno sarà con il Perù.