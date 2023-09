Nkoulou nella sua esperienza al Torino ha sicuramente lasciato il segno ed ora, da svincolato e tesserabile, di conseguenza, a parametro zero, è pronto a far rientro in Italia. Si tratta di un colpo a sorpresa della big che completa, dunque, con lui il proprio pacchetto arretrato in cui c’erano diverse incertezze.

Siamo al cospetto di uno di quei calciatori che, arrivato in Serie A in pompa magna da un campionato straniero, ha confermato tutte quelle che sono le sue qualità. Ha, però, avuto bisogno, come è fisiologico che sia, di un periodo di assestamento, dal momento che il campionato nostrano è troppo differente rispetto alla Ligue 1 . Adesso, però, Nkoulou, che sta per conoscere il viale del tramonto della propria carriera, è pronto a farci rientro con una totale nuova consapevolezza. E per lui si tratterebbe di una sfida stimolante, dal momento che punta su di lui una big che studia per tornare presto grande.

L’ex Torino torna in Italia

Si ha la netta sensazione che sia un giocatore sul viale del tramonto, ma nonostante ciò è un profilo che, soprattutto da svincolato, non può non destare tanto interesse. Soprattutto in club alla ricerca dell’ultimo rinforzo per il pacchetto arretrato. Ed è proprio il caso della big, che vuole regalarsi un altro tassello da affidare poi alle mani del proprio tecnico.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Secolo XIX“, infatti, la Sampdoria sta pensando seriamente di riportarlo in Italia, ancor di più dopo l’infortunio a dir poco grave occorso a Ferrari. Oltre a lui piace anche Papastathopoulos, che però per questioni ambientali, visti i suoi trascorsi al Genoa, sarebbe più difficile da calare nella realtà blucerchiata.

Nkoulou alla Sampdoria, lo vuole Pirlo

Il suo nome sarebbe stato fatto dal tecnico Andrea Pirlo in persona, che dunque si fida delle sue caratteristiche, consapevole del fatto che per la Serie B sarebbe un lusso. L’obiettivo, da big del calcio italiano qual è, della Sampdoria è quello ovviamente di puntare subito alla scalata in Serie A, e per farlo occorrono uomini di una certa tempra e con una grande esperienza. Capaci di reggere certe pressioni. E da questo punto di vista Nkoulou offre di sicuro grandi garanzie.