Sentenza plusvalenze, processo Juve: 3 anni

Tiene ancora banco la questione plusvalenze, con il Processo Prisma che assilla la Juve. Ora si aggiungono ulteriori dettagli alla storia

Quella scorsa per la Juventus è stata una stagione particolare, per certi versi quasi ai limiti dell’assurdo. In campo, è noto, i bianconeri non hanno affatto brillato e a gennaio erano già fuori dalla corsa scudetto, poi vinto dal Napoli. Al netto del posizionamento in campionato, comunque valido per un posto in Champions, i bianconeri hanno dovuto fare i conti con un fattore extra campo non del tutto irrilevante.

A tenere banco in casa Juve è stato soprattutto il Processo Prisma sull’ormai annoso caso plusvalenze. Al momento una parte della partita si è chiusa con una penalizzazione, costata caro alla Juve. Ora si aggiungono altri dettagli, che non accontentano del tutto i tifosi bianconeri.

Il Processo Prisma ha fatto discutere e non poco. Si è tenuto, è stato “trasferito”, ha prodotto una sentenza ed ha visto la FIGC protagonista non sempre in positivo. Di tutti questi argomenti ha parlato ai microfoni di TV Play l’avvocato Paco d’Onofrio, che si è focalizzato sugli aspetti salienti del processo, del resto ancora in corso e che sarà rinnovato. In particolare sulle tempistiche d’Onofrio si è detto scettico: “Perché un cambio di sede per il processo? Si è deciso di far valere non la sede della società, ma della piattaforma. Sede del calciomercato è Roma, da qui la celebrazione del rito nella Capitale“.

3 anni per la Juve: novità sulla sentenza plusvalenze

Per d’Onofrio la sentenza arrivata nella scorsa stagione resterà tale, con i punti tolti alla Juve che non saranno restituiti: “Il processo sportivo si è basato su fatti oggi non più validi. Ad oggi manca solo il processo penale, si ripartirà da quello. I punti di penalizzazione sono legati ad un campionato oggi finito“.

Non manca una stoccata alla FIGC, giudicata da d’Onofrio “poco prudente, poiché ha quasi del tutto preso l’impostazione data al processo dalla procura di Torino“. Insomma, una serie di cose che non tornano e che lasciano non pochi dubbi.

Al netto di ciò, l’attenzione ora è rivolta al processo penale. Ma su questo aspetto d’Onofrio non ha dubbi: “Tutti gli atti ripetibili dovranno essere rinnovati e la fase istruttoria sarà nulla. Prima di due o tre anni non si arriverà ad una sentenza, in quanto il procedimento è piuttosto longevo” – ha concluso. Per i tifosi della Juve i prossimi saranno anni di attesa.