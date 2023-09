Meret alla Roma: proposta ‘folle’ di scambio

Ci potrebbero essere novità per quanto riguarda il portiere del Napoli e della Nazionale, Alex Meret: potrebbe esserci una incredibile proposta di scambio con la Roma

Il Napoli campione d’Italia riparte da Meret: il portiere friulano è stato tra i migliori della scorsa stagione. Non a caso la difesa della squadra partenopea è stata la migliore del campionato, anche grazie al lavoro del portiere.

Eppure, la situazione contrattuale di Meret non è così facile. L’ex Spal e Udinese ha il contratto in scadenza a fine stagione, ma in pochi lo sanno. Eppure è proprio così: di fatto è un giocatore in scadenza, anche se il Napoli ha in mano un’opzione univoca per il rinnovo di un altro anno.

Se questa venisse esercitata, Meret resterebbe – da contratto – in azzurro fino al 2025, ma sarà comunque una prospettiva non troppo lunga. Per questo, la situazione del giocatore va monitorata con attenzione.

Anche dando per scontato che il Napoli faccia scattare l’opzione, Meret avrebbe comunque un contratto per un’altra stagione. Poco per il portiere della squadra campione d’Italia, che potrebbe scalare le gerarchie anche nella nazionale italiana. E soprattutto, il club di De Laurentiis deve rendersi conto che Meret può fare gola a diverse contendenti, sia in Italia che all’estero.

Ecco perché diventa cruciale la scelta del club azzurro. Se davvero vuole puntare sul friulano, dovrebbe darsi da fare per accelerare sul rinnovo e blindarlo a lungo.

L’agente propone Meret alla Roma: la reazione del Napoli

Ad esempio, Meret sembra già essere seguito con molto interesse dalla Roma: secondo voci che arrivano dalla Capitale, il procuratore del portiere, Pastorello potrebbe proporre Meret al General manager giallorosso Tiago Pinto per l’anno prossimo.

L’ottica quindi sarebbe per la prossima stagione, considerando – però – l’estremo difensore in scadenza nel 2024. Questo, chiaramente, sempre che il Napoli non decida di allungare il suo contratto. Infatti esiste questa opzione in favore del club partenopeo.

E non mancano anche tesi piuttosto ardite di un possibile scambio, basate sull’esigenza del Napoli per alcuni ruoli scoperti, che sarebbero occupati da calciatori della Roma graditi ai partenopei.

Ad esempio, De Laurentiis potrebbe offrire, provocatoriamente ma non troppo, uno scambio alla pari: Meret in cambio di Zalewski o Bove, vale a dire uno dei due giovani che si stanno mettendo in evidenza nella squadra di José Mourinho.

Ma la Roma non sarebbe intenzionata a procedere con uno scambio del genere, soprattutto perché tra Meret e i due giallorossi ci sarebbe una certa differenza d’età.