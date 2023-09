“A gennaio prendono Vlahovic”: l’addio è solo rimandato

Vlahovic continua a far discutere, con l’ipotesi di addio alla Juventus che potrebbe non essere ancora scongiurata. Le ultimissime

Due gol e un assist in tre partite. Un bottino niente male, anche se siamo solo all’inizio della stagione, per Dusan Vlahovic, tanto criticato nell’ultimo anno e mezzo in bianconero.

L’attaccante, spesso considerato come sopravvalutato dai bianconeri dopo il suo acquisto dalla Fiorentina, sta in qualche modo riuscendo a dimostrare – di nuovo – tutte le sue qualità. Ed è un peccato, però, che questo potrebbe non bastare per una sua permanenza alla Juventus nel prossimo futuro.

Le indiscrezioni che arrivano dall’estero vedono la punta serba sempre più insistentemente nel mirino di una big internazionale. A gennaio potrebbe pervenire a Torino una ricca offerta per la punta.

D’altronde già la scorsa estate Vlahovic era sul mercato, anche se poi non è partito, e il perché non è un segreto. La necessità della Juventus di fare cassa, complice l’esclusione dalle coppe europee, renderebbe molto probabile una risposta positiva a un’offerta di trasferimento vantaggiosa.

Parliamo di una cifra tra i 60 e gli 80 milioni, che permetterebbero ai bianconeri di rientrare della cifra spesa per acquistarlo, e magari anche vedere un margine di guadagno finanziario.

Ecco perché diventa importante che Vlahovic faccia bene, in questa prima metà di stagione, così da far crescere il suo cartellino.

Un suo addio a gennaio causerebbe chiaramente problemi ad Allegri in attacco, e per questo Giuntoli è già al lavoro per trovare un sostituto efficace ma economicamente abbordabile.

Vlahovic via a gennaio? Su di lui una big di Premier League

L’interesse per la punta serba è alto, ma finora nessuno in Europa ha pensato che valesse la pena scommetterci una cifra così alta. Un equilibrio che potrebbe essere spezzato a inizio 2024 dall’Arsenal, facoltoso club inglese pronto a tutto per strappare il titolo nazionale dalle mani del Manchester City. Arteta è alla ricerca di alternative in attacco, e secondo il portale spagnolo Fichajes.net Vlahovic sarebbe il primo della sua lista dei desideri.

I Gunners hanno attualmente due punte centrali in rosa, entrambe abbastanza atipiche e utilizzabili in altre zone del fronte offensivo, Gabriel Jesus e Nketiah. Dusan Vlahovic sarebbe invece il primo vero centravanti dell’Arsenal, e ciò potrebbe dare al club londinese un plus per il finale di stagione. Specialmente se, come i tifosi sperano, la squadra sarà ancora in lotta anche in Europa, a quel punto.