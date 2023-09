Mbappe al Real: l’indizio che conferma tutto

Il futuro della stella francese parlerà madrileno? Nuova indiscrezione conferma la trattativa tra le parti

L’estate 2023 è stata segnata oltre che dall’irruzione dei top club della Saudi Pro League anche dalla telenovela Mbappe, il cui rapporto col Paris Saint Germain stava per implodere per motivi sia sportivi che meramente contrattuali.

Il francese vuole il Real Madrid, vuole vincere quella Champions League che sfiorò nel 2021. Vuole insomma compiere quel salto di qualità che gli permetterebbe di diventare sul serio il calciatore simbolo del pianeta.

Questi rumors non sono piaciuti al patron del PSG Nasser Al Khelaifi che ha cercato sin dall’inizio di trovare un dialogo con l’entourage del calciatore chiedendo di rispettare quel contratto in scadenza formale nel 2025, rinnovato l’anno scorso con tanto di passerella al Parco dei Principi.

Mbappe ha vissuto da separato in casa non finendo nella lista dei convocati per le amichevoli dei parigini in Giappone, dunque allenandosi con gli altri esuberi della rosa almeno fino a metà agosto quando, in maniera del tutto inaspettata, decise di riconciliarsi con Al Khelaifi e di mettersi a disposizione del nuovo allenatore Luis Enrique.

Pericolo scampato? No, il Real Madrid rimane in attesa di compiere il suo più grande colpo di mercato.

Mbappe-Real Madrid: parla il nuovo acquisto

La situazione Mbappe non ha distratto Florentino Perez che è convinto della riuscita della operazione e il motivo appare logico: in questo momento nessun club al mondo, fatta eccezione per i sauditi, potrebbe permettersi un calciatore come il transalpino. Il suo passaggio al Real Madrid appare quantomeno naturale, la logica prosecuzione della sua fin qui ottima carriera.

E anche per i calciatori del Real, che quest’anno ha fatto razzie di talenti (Bellingham e Arda Guler solo per fare i nomi più in vista) l’arrivo di Kylian è motivo d’orgoglio. Di recente, a conferma di quanto detto, il futuro calciatore del Real Madrid, in questo momento ancora in Brasile per motivi anagrafici, ossia Endrick, ha parlato proprio di Mbappè dicendo di essere contento se venisse l’anno prossimo. “Mbappè al Real Madrid? Sarebbe meraviglioso se venisse”, ha detto il talento 17enne in una intervista a TNT Sport Brasil.

Parole di cortesia o indizio vero e proprio? Valutazioni in tal senso saranno fatte a data da destinarsi. Finora si può soltanto dire che se il Real riuscisse nell’impresa di portare Mbappe a Madrid andrebbe a costruire una squadra sulla carta imbattibile.