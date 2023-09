Kvaratskhelia nel 2024: adesso è ansia Napoli

Cresce l’ansia in casa Napoli e tra i tifosi azzurri: Khvicha Kvaratskhelia nel 2024. Ecco cosa sta succedendo

A tenere con il fiato sospeso i tifosi del Napoli non è solo la situazione contrattuale del nigeriano Victor Osimhen, che ha firmato una tripletta nel 6-0 con cui le ‘Aquile verdi’ hanno liquidato la pratica Sao Tome and Principe nel match valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa.

Infatti, a dispetto di fughe di notizie, indiscrezioni e di annunci dell’imminente fumata bianca, la firma dell’attaccante nigeriano in calce al rinnovo contrattuale ancora non c’è.

Ma, come detto, anche l’altro gioiello del tesoro del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi per l’improvvisa frenata nella trattativa per il suo rinnovo.

Aurelio De Laurentiis era pronto a raddoppiare l’attuale stipendio del georgiano, 1.4 milioni di euro annui, che con i bonus avrebbe sfiorato i 3 milioni a stagione.

Tuttavia, alla luce degli oltre 10 milioni di euro offerti a Osimhen, Kvara e il suo entourage hanno rilanciato chiedendo almeno 5-6 milioni all’anno. Altro nodo è la clausola rescissoria che il georgiano non vuole che abbia un importo talmente astronomico da diventarne prigioniero.

Kvaratskhelia nel 2024 al Liverpool come sostituto di Salah

Dunque, con Kvara che non rinnova il suo futuro in azzurro è in bilico. A far preoccupare ulteriormente le notizie che giungono da Oltremanica.

Come è noto, nelle battute finali dell’ultima sessione estiva di calciomercato Mohamed Salah è stato a un passo dal dire addio al Liverpool per trasferirsi all’Al Ittihad che lo avrebbe ricoperto d’oro.

Ma i Reds hanno fatto muro nonostante l‘offerta monstre (200 milioni di euro), con l’egiziano che quindi è restato ad Anfield Road. Almeno per questa stagione. Infatti, secondo voci che già circolano, l’Al Ittihad tornerà alla carica la prossima estate, con Salah che a quel punto potrebbe davvero lasciare i Reds dopo 7 stagioni.

Ma in tutto questo cosa c’entra Kvara? C’entra eccome. Il portale The Athletic si è già proiettato alla prossima estate provando a stilare la lista dei possibili sostituti dell’egiziano in caso di una sua partenza.

Ebbene, accanto ai nomi di Kylian Mbappè, che è il sogno dei Reds ma che potrebbe rinnovare con il PSG e per il quale è in vantaggio il Real Madrid in caso di addio, e di Vinicius, che non sarebbe più un intoccabile nell’eventualità di un approdo della stella del PSG al ‘Santiago Bernabeu’, c’è quello del georgiano.

Kvara è uno dei profili maggiormente graditi al tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, che ha avuto modo di ammirarlo da vicino nel corso del doppio confronto con gli azzurri nel girone della scorsa Champions League. Un gradimento per Kvara, quello del tecnico tedesco, poco gradito, anzi indigesto, ai tifosi azzurri.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato.it: CLICCA QUI