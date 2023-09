Juventus ribaltata, hanno cambiato idea

La Juve sperava di poter arrivare facilmente a un buon esito ma le ultime notizie rivelano uno scenario completamente stravolto

Tra le buone notizie di questo inizio di stagione per la Juventus c’è sicuramente Andrea Cambiaso, che ha convinto Allegri a mantenerlo in rosa dopo un precampionato molto convincente. Il terzino sinistro, di ritorno dal prestito al Bologna, si è rivelato un’ottima alternativa a Filip Kostic, consentendo al tecnico livornese di avere due soluzioni importanti per quella zona di campo.

Tuttavia la società bianconera continua a guardare con molta attenzione al mercato per individuare un terzino sinistro di grande prospettiva da regalare a Max Allegri. Negli ultimi tempi è trapelato l’interesse della Signora per Jesus Vazquez, giovane laterale del Valencia, su cui punta molto il tecnico del club spagnolo, Ruben Baraja.

Il contratto di Jesus Vazquez con il Valencia scade a giugno 2025 e per questo la Juve ha iniziato a muoversi per tentare l’assalto al giocatore già il prossimo anno, quando mancheranno solo 12 mesi alla scadenza dell’accordo. Una mossa, quella di Giuntoli, per cercare di strappare il giovane talento a un prezzo basso. Ma le notizie che arrivano dalla Spagna stanno preoccupando non poco i vertici della Signora.

Juve, la situazione è cambiata completamente: ora il rischio è alto

Stando a quanto riportato anche dal sito Okfichajes.com, infatti, pare che il Valencia stia lavorando per cercare di arrivare a un nuovo accordo con Jesus Vazquez. Il 20enne è ormai entrato a far parte in pianta stabile della prima squadra e la dirigenza valenciana non vuole assolutamente perdere un giocatore che può garantire un futuro luminoso al club.

Tuttavia il rinnovo di Jesus Vazquez non appare così semplice. Il ragazzo ha voglia di giocare e mettere in mostra tutte le sue qualità, ma la concorrenza di José Luis Gayà Peña – che è anche capitano del Valencia – è di quelle pesanti. Vazquez, per ora, è soltanto una valida alternativa, ed è per questo che il giocatore potrebbe ascoltare con molta attenzione le proposte di altri club.

Il Valencia sta comunque facendo di tutto per provare a trattenerlo: un eventuale rinnovo di contratto spiazzerebbe Giuntoli, dato che con questo scenario la trattativa per arrivare al giocatore si rivelerebbe molto più complicata. Nelle prime quattro partite di campionato fin qui disputate dal Valencia il giovane terzino sinistro spagnolo è subentrato in entrambi i successi conquistati contro Siviglia e Las Palmas.