Problemi finanziari del club, la Juve lo riporta in Serie A

Il caso Pogba costringe la Juventus a rivedere le proprie strategie di mercato e a fiondarsi come un avvoltoio su un club in rotta di collisione con il fisco del proprio Paese

La notizia è esplosa nelle scorse e ora ne sta parlando tutto il mondo: la positività al testosterone di Paul Pogba, a seguito dei controlli antidoping effettuati dopo la partita della Juventus contro l’Udinese, sta facendo discutere anche in Francia, paese natale del centrocampista.

In particolar modo, il quotidiano L’Equipe dedica un taglio alto al bianconero, scrivendo un titolo breve ma decisamente eloquente: “Pogba al punto più basso”.

Più moderati i toni al di qua delle Alpi, in Italia: esiste un precedente, ovvero quello di José Palomino dell’Atalanta, che fa ben sperare anche il Polpo della Juventus.

Il Tribunale nazionale antidoping aveva fermato il difensore del club orobico per positività al Clostebol, uno steroide anabolizzante alquanto simile al testosterone. Il tutto venne comunicato tramite notifica consegnata il 26 luglio 2022. Le controanalisi del successivo 12 agosto confermarono il tutto e da lì partì la fase difensiva del giocatore che si concluse con l’assoluzione del 7 novembre 2022.

Resta il fatto che, dalla notifica di positività alla fine della vicenda passarono comunque più di tre mesi, periodo nel quale Palomino non mise piede in campo. Inoltre, dati i continui infortuni che penalizzano il rendimento del campione del mondo 2018, la Vecchia Signora prende in considerazione speciali alternative.

La Juventus non dimentica Rodrigo De Paul

L’Atlético Madrid sta prendendo seriamente in considerazione il trasferimento di Rodrigo De Paul. Durante l’estate, infatti, è stato accostato a diversi club. Una di quelle che sembrava più interessata era la Juventus, ma alla fine l’accordo non si è concretizzato. Comunque tutto ciò non ha scoraggiato la Juventus che potrebbe puntare su De Paul la prossima stagione.

De Paul è un elemento cardine nella rosa di Simeone, quindi in condizioni normali la sua partenza non sarebbe un’opzione. Il punto però è prettamente extra campo, la vendita di un gioiello prezioso quale è De Paul aiuterebbe l’Atlético a fare cassa nei prossimi mesi per risolvere alcune questioni economiche.

Come è normale che sia, i club cercano sempre di sfruttare le situazioni di difficoltà delle altre squadre per trarne vantaggio, ed è proprio ciò che farebbe la Juventus.

L’Atletico Madrid deve comprendere il frangente e rendersi conto di dover ora pasteggiare con canestrelli al ragù, è finito il tempo dello champagne con caviale. De Paul conosce già la Serie A dai tempi dell’Udinese, quindi sarebbe un elemento forte che potrebbe dare subito buoni risultati.

Ciò che accadrà al futuro di Rodrigo De Paul ha molto a che fare con ciò che accadrà in questa stagione. Le sue prestazioni saranno fondamentali per la sua permanenza, quindi se vorrà restare all’Atlético dovrà lavorare duro. Ebbene, se non ci riuscisse e le finanze dell’Atlético continuassero ad avere problemi, la sua partenza sarà un dato di fatto e la Juventus potrebbe usufruire dei suoi servigi e delle sue prestazioni.