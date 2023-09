Spacco da capogiro: Federica Panicucci fa girare la testa

Con un vertiginoso spacco Federica Panicucci lascia senza parole fan e follower. Ecco l’imperdibile scatto della conduttrice televisiva

Federica Panicucci da poco è tornata, in coppia con Francesco Vecchi, al timone di ‘Mattino Cinque’, contenitore pomeridiano di informazione e intrattenimento targato Mediaset.

Tuttavia, i quotidiani impegni professionali non fanno dimenticare alla bella e brava conduttrice, che ha mosso i primi passi nel mondo della televisione nella trasmissione cult ‘Portobello’, condotta dall’indimenticato Enzo Tortora, di essere anche una madre attenta e sempre presente nella vita dei suoi figli.

Per ogni genitore i figli non crescono mai, li vedono anche a 50 anni come dei pargoletti bisognosi delle loro attenzioni e cure. Invece, il tempo passa anche per loro e così Sofia Fargetta, primogenita di Federica Panicucci e del suo ex marito, il popolare dj Mario Fargetta, che ha festeggiato un traguardo importante: i 18 anni.

Federica Panicucci fa girare la testa: spacco vertiginoso

Dunque, non è più una bambina ma una giovane donna, Sofia Fargetta, figlia di Federica Panicucci e di Mario Fargetta che hanno formato una delle coppie più glam dello show business degli anni Novanta del secolo scorso. I due sono convolati a nozze nel 2005 per poi divorziare nel 2015 e dalla loro unione è nato anche Mattia, venuto alla luce nel 2007.

Ma per una volta a prendersi la scena è stata Sofia che per l’importante traguardo, uno spartiacque nella vita di ognuno di noi perché coincide con l’acquisizione della maggiore età e quindi con l’ingresso nell’età adulta, è stata festeggiata con un mega-party in stile hollywoodiano.

Eppure, tra tanti ospiti, vip e ‘nip’ (not important person), come sempre, la più ammirata è stata proprio Federica Panicucci, elegante nel suo long dress color viola ma senza rinunciare a un tocco di femminilità, di raffinata sensualità come è nel suo stile.

Sullo sfondo di una parete su cui campeggiano a caratteri cubitali il nome Sofia e il numero 18 e punteggiata come un quadro di Jackson Pollock realizzato con la tecnica del dripping (dal verbo inglese to drip, cioè ‘colare’, ‘sgocciolare’, è una tecnica che consiste nel versare o far gocciolare i colori direttamente dal tubo o dal barattolo sulla tela) si staglia l’armonica silhouette della conduttrice che dà libero sfogo al suo sex appeal con uno spacco da capogiro che elettrizza il web e i social network.

‘Le emozioni più belle sono quelle che non puoi spiegare‘, si legge nella didascalia a corredo dello scatto. Vero. Infatti, anche le emozioni che regala la visione della suddetta foto sono indescrivibili, inspiegabili. Non si può fare altro che ammirarla in religioso silenzio. Ogni commento sarebbe superfluo e spezzerebbe l’incanto.