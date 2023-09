Cristina Buccino bollente: selfie da bollino rosso

Cristina Buccino è ormai diventata una star internazionale, nelle ultime foto in America dimostra davvero di essere in forma straordinaria

Un grande balzo in avanti per una delle influencer più importanti del web, che dai tempi dell’Eredità su Rai 1 in poi ha sempre convinto grazie a una bellezza praticamente sfolgorante.

La Calabria ha bellezze sparse un po’ in tutto il mondo, mostrando così il meglio per quanto riguarda le tipicità mediterranee. Non è un caso come in tanti siano i fan di donne procaci e con forme molto sinuose, come nel caso di Elisabetta Gregoraci, originaria di Soverato, e soprattutto di una sempre più affascinante Cristina Buccino.

L’influencer è originaria di Castrovillari, paese montuoso del Pollino dove il clima decisamente fresco riesce a essere un fattore in più per la bellezza. E non è un caso come la Buccino sia sempre più in forma, attraversando anche l’oceano per partecipare a occasioni importanti, dandone traccia ai tanti fan sui social.

Buccino, lo scatto americano fa impazzire

Direttamente da New York, arrivano nuove immagini di Cristina Buccino che manda un saluto ai fan nel modo più sensuale possibile. Dopo un po’ di giri nella grande metropoli, il momento di andare al trucco è stato davvero bollente per quanti la seguono su Instagram, che rimangono sempre basiti dal carico di sensualità mostrato. Anche in questo caso, Cristina Buccino infiamma, lo sguardo è davvero magnetico.

Primo piano ammaliante, retta solo dall’asciugamano e con la capacità di essere sensualissima per il pubblico maschile, sempre più innamorato della showgirl e modella calabrese.

In preparazione per un evento di Micheal Kors, l’influencer italiana ha così sfoggiato al meglio tutte le sue credenziali di bellezza, diventando così una degna rappresentante della nostra nazione e del Mediterraneo, a conferma di come i territori del Sud Italia siano ricchi di bellezze architettoniche ma anche umane di grande qualità.

New York è la città dei grandi sogni e chissà che non possano aprirsi porte importanti, magari anche spostandosi di qualche chilometro e puntando verso Hollywood.

Cristina Buccino porterebbe con sé un fascino magnetico, che farebbe impazzire il cinema americano: un sogno per ora, ma chissà che non possa diventare realtà se notata da qualche regista importante. Per il momento si gode questo viaggio americano, dopo aver calcato le passerelle di Venezia e anche in ottima compagnia con Giorgio Armani, a rappresentare un duo di grandi eccellenze.