Inter, ingaggio da 12 milioni: il big chiede la cessione

Il calciatore potrebbe chiedere la cessione a Marotta nel prossimo calciomercato di gennaio. Ecco tutti i dettagli

Il mercato adesso è fermo, per la gioia degli allenatori che respirano e possono beneficiare delle prestazioni dei propri campioni senza dover fare i conti con mal di pancia, cessioni improvvise o rumors di addio. Ma non lo sarà a lungo. Già si inizia a parlare, infatti, della sessione di gennaio che entrerà nel vivo dopo i primi mesi di campionato.

Anche l’Inter non fa eccezione e in questi mesi Beppe Marotta e la società si guarderanno sicuramente intorno. Per Simone Inzaghi la rosa attuale va più che bene, ha voluto una squadra così e chiederà al massimo qualche rinforzo a gennaio, di certo non la vendita di un suo pupillo. Però potrebbe doverne fare presto i conti suo malgrado. Soprattutto a centrocampo, probabilmente il migliore dell’intera serie A, Inzaghi non vorrebbe cambiare nulla. Giocatori di così tanta qualità non si trovano tutti i giorni.

Tutti i giocatori del centrocampo interista, siamo pronti a scommetterci, restano intoccabili per Inzaghi. Non fa eccezione di certo Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, il più esperto del reparto, riesce a garantire quella qualità che lega la difesa con l’attacco, bravo sia in fase difensiva che offensiva. L’ex Roma sta relegando in panchina un certo Davide Frattesi: questo la dice lunga sulla stima che Inzaghi ha di lui. C’è da fare attenzione però, a possibili sirene di addio per l’armeno già a partire da gennaio. Potrebbe piombare, infatti, l’Arabia Saudita.

Ingaggio da 12 milioni per Mkhitaryan: può chiedere la cessione

Gli arabi avrebbero pronto per lui un contratto di due anni e mezzo con una cifra da capogiro: si parla di un ingaggio di circa 10-12 milioni di euro all’anno. Una cifra impossibile da rifiutare, soprattutto considerando che la carriera del classe ’89 va verso gli sgoccioli. Ciò potrebbe spingerlo a chiedere la cessione immediata.

Per questo motivo ci sarà da fare i conti con questa situazione che andrà monitorata bene da qui a gennaio. Se l’Arabia dovesse davvero palesarsi a queste cifre diventerebbe difficile per il giocatore rinunciare al trasferimento. Inzaghi trema: non vuole perdere il suo pupillo e di sicuro si opporrebbe alla cessione che per ora non è in programma. Ma nei prossimi mesi chissà…

