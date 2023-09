Vlahovic-Juve, cambia tutto: Giuntoli ha deciso

Cambia tutto ora tra la Juventus e Dusan Vlahovic: ecco cosa ha deciso il ds dei bianconeri Cristiano Giuntoli

La telenovela Dusan Vlahovic ci ha accompagnato quasi per tutta l’estate e vista la situazione economica dei bianconeri, si pensava che il serbo dovesse lasciare la Juventus da un momento all’altro.

Invece, alla fine, Vlahovic è rimasto in bianconero ed ha anche fatto capire come questa sia stata la sua volontà con gol ed esultanza rabbiosa nella prima giornata contro l’Udinese. L’attaccante serbo era stato indicato come pedina di scambio per portare Lukaku a Torino dal Chelsea, scatenando la rabbia dei tifosi bianconeri che ora sono felici di poter aver ancora l’ex Fiorentina in rosa.

Una permanenza che ha cambiato davvero tutto e considerato che Lukaku è ora a Roma, pensare ad un addio di Vlahovic appare difficile, tant’è che la Juventus sta ora pensando al rinnovo del contratto.

Ad avanzare ciò è stata la Gazzetta dello Sport che ha spiegato come il piano dei bianconeri sia quello di rinnovare il contratto del serbo per un’altra stagione in modo da spalmare meglio il suo importante ingaggio.

Dopo essere stato davvero ad un passo dal lasciare la Juventus in estate, Dusan Vlahovic può ora rinnovare il suo contratto con i bianconeri.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ds bianconero Cristiano Giuntoli è al lavoro per far recapitare sul tavolo dell’entourage dell’attaccante serbo un’offerta che possa soddisfare tutti.

Juventus, cambia tutto: ora Vlahovic può rinnovare, ecco come

Il piano della Juventus sarebbe simile a quello già seguito per i rinnovi di Szczesny e di Rabiot, ovvero proporre a Vlahovic un prolungamento di un altro anno (dal 2026 al 2027 ndr.) e relativa spalmatura dell’ingaggio. Ciò permetterebbe ai bianconeri di rendere meno pesanti i costi annuali relativi all’attaccante serbo e allo stesso tempo mostrare fiducia nei suoi confronti.

Vlahovic ha sempre giurato grande fedeltà alla Juventus, sia con le parole che con i fatti, divenendo l’idolo della tifoseria ed il club bianconero è pronto a ripartire dall’attaccante serbo per tornare a dominare in Italia.

Al momento non c’è niente di concreto, ma la sua decisione la Juventus l’ha presa e ad ottobre inizieranno i discorsi veri e propri per provare a mettere nero su bianco un rinnovo importante.

Come la società, anche Allegri è pronto a costruire la Juventus attorno a Vlahovic e, come gran parte della rosa e dello staff, sa che saranno fondamentali i suoi gol non solo per lottare per il titolo, ma anche per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Ed i tifosi bianconeri sperano che di gol Vlahovic possa segnarne davvero tanti e soprattutto possa farli sognare come non fanno da tempo.