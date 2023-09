In casa Juventus, anche a mercato praticamente finito e con quello di gennaio ancora lontano, tiene banco la questione Dusan Vlahovic. In tal senso arriva l’annuncio sul suo futuro che spiazza tutti e che apre le porte a scenari che sembravano irreali fino a qualche tempo fa.

Siamo al cospetto di una stagione a dir poco cruciale per la carriera di Dusan Vlahovic. Seppur con un feeling ancora da costruire con il tecnico Massimiliano Allegri, con cui ci sono stati diversi attriti soprattutto di ordine tattico, il serbo non può più sbagliare. L’anno scorso, infatti, complici anche delle condizioni fisiche non eccellenti, non si è quasi mai espresso al meglio delle sue possibilità. Adesso, al netto dell’errore dal dischetto nell’ultimo turno, sembra essere partito forte, ma arriva un fulmine a ciel sereno. L’annuncio, infatti, spalanca le porte al suo addio ed ovviamente spaventa i suoi tifosi, desiderosi adesso di conoscere gli sviluppi di questa vicenda.

Juventus, svolta per il futuro del serbo

In estate sembrava destinato a salutare, anche per i rapporti non proprio idilliaci con il tecnico Massimiliano Allegri. Tra i due, infatti, non è mai scattato il feeling giusto per pensare a grandi traguardi, e non a caso si è provato a lungo il maxi scambio col Chelsea tra il serbo e Romelu Lukaku. Alla fine, però, è rimasto e si aspettano risposte sul campo.

La svolta, però, arriva come un fulmine a ciel sereno al termine della sosta per le Nazionali. Il suo connazionale Aleksandar Mitrovic, infatti, in una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha confessato di aver a lungo parlato con Dusan Vlahovic. Tanti, ovviamente, i temi trattati, ma nelle loro conversazioni si è finito inevitabilmente a parlare anche di Arabia Saudita, che si candida a diventare il centro del mondo calcistico. E del mercato.

Mitrovic: “Ho parlato con Vlahovic di Arabia”

L’ex bomber del Fulham, infatti, ha dichiarato di aver raccontato al suo connazionale e compagno di reparto in Nazionale le sue prime sensazioni sull’Arabia Saudita. Su sua esplicita domanda. Ne hanno dunque parlato, a conferma che ovviamente c’è attenzione intorno a quel movimento. Detto ciò, però, il forte centravanti ha anche ammesso di vedere Vlahovic felice di far parte della Juventus, uno dei club più forti a livello europeo.