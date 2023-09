Scusi, chi è l’ultimo? La Juve si mette in fila

La Juventus si mette in coda: si allunga la lista delle pretendenti per il nuovo obiettivo di mercato della ‘Vecchia Signora’

La Juventus cerca di non farsi distrarre dalle nuove grane, la denuncia dell’ex capitano Leonardo Bonucci per essere stato messo fuori rosa prima di accasarsi all’Union Berlino e la positività al doping di Paul Pogba.

Il tecnico bianconero Allegri, in vista dell’incrocio di sabato 16 settembre all’Allianz Stadium, con una Lazio galvanizzata dal successo in casa dei campioni d’Italia, tira un sospiro di sollievo. Infatti, l’infermeria bianconera si svuota: Federico Chiesa e Federico Gatti, dopo i recenti problemi fisici, si sono allenati con il resto del gruppo e, quindi, saranno a disposizione il match contro i biancocelesti dell’ex Maurizio Sarri (con quest’ultimo in panchina i bianconeri hanno vinto l’ultimo scudetto).

Ma sono giorni impegnativi, benché il calciomercato abbia chiuso i battenti da giorni, anche Cristiano Giuntoli deve sgomitare, se non fare a sportellate visto che si allunga la lista delle pretendenti a profilo che ha messo nel mirino. Che l’ex Direttore sportivo del Napoli abbia fiuto per il talento lo ha ampiamente dimostrato nel corso della sua lunga esperienza all’ombra del Vesuvio. D’altronde il management bianconero lo ha scelto proprio per il suo ‘occhio lungo’, cioè la capacità di scovare un talento quando è ancora sconosciuto al grande pubblico e agli stessi addetti ai lavori.

La Juve si mette in fila: anche il Borussia Dortmund sulle tracce di Valentin Barco

Ne ha dato subito prova anche alla Juventus mettendo nel mirino Valentin Barco del Boca Juniors. Il 19enne, che si sta imponendo all’attenzione dei media e degli addetti ai lavori per la sua versatilità (può giocare sia come terzino sia come centrocampista) e la grande visione di gioco, fa gola anche ad altri top club europei, con i bianconeri che pertanto devono accodarsi.

Secondo le informazioni raccolte da ‘Fichajes.net’, anche il Borussia Dortmund sta seriamente valutando la possibilità di ingaggiare nella prossima finestra invernale di calciomercato Valentin Barco il cui contratto scadrà a dicembre del 2024.

Tuttavia, in fila per il talento degli Xeinezes non ci sono solo i tedeschi e i bianconeri. Su di lui hanno messo gli occhi anche il Brighton, che ha fatto in estate un tentativo per ingaggiarlo non andato a buon fine per la volontà del 19enne di terminare la stagione con il Boca Juniors, approdato in semifinale di Copa Libertadores, e il Manchester City di Pep Guardiola.

Con una clausola rescissoria che si aggira sui 10 milioni di dollari, l’ingaggio del talento degli Xeneizes è un vero affare, ecco perché Cristiano Giuntoli deve mettersi in fila.

