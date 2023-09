Colpo di scena Belotti: ricco triennale, via libera Mourinho

Non si fermano le indiscrezioni attorno al centravanti della Roma, al quale potrebbe far gola un ricco accordo triennale

Strano destino, quello di Andrea Belotti. Nella scorsa stagione il ‘Gallo’, arrivato dal Torino a parametro zero, non è riuscito a sfruttare l’anno sottotono di Tammy Abraham, chiudendo l’annata con zero gol in campionato. Quando poi l’inglese si è infortunato gravemente nei minuti finali dell’ultima gara di Serie A contro lo Spezia, tutti hanno iniziato a parlare della necessità, per la compagine giallorossa, di acquistare un centravanti per la prossima stagione.

Col mercato inevitabilmente condizionato dai mancati introiti di una Champions League che la Roma ha solo sfiorato grazie alla finale di Europa League poi persa ai rigori col Siviglia, la tanto attesa punta centrale non è arrivata. Per lo meno fino alla terza gara di campionato, quando ha esordito Romelu Lukaku, arrivato subito dopo la sconfitta patita a Verona nella seconda gara di campionato.

Qualche giorno prima di Big Rom era sbarcato nella Capitale anche Sardar Azmoun, proveniente dal Bayer Leverkusen ma ancora fermo ai box per i postumi di un infortunio.

Curiosamente, ma per alcuni non è affatto una coincidenza, fino all’arrivo degli altri due bomber l’ex granata è andato a segno, addirittura con una doppietta, nella prima gara contro la Salernitana. Non appena a Trigoria si sono visti l’iraniano e il belga, stop alle segnature. E dire che il ‘Gallo’ aveva appena ricominciato a segnare.

Il futuro di Belotti: il triennale fa gola

Quando l’ex attaccante del Chelsea avrà completato il suo percorso di recupero – che da Trigoria dicono stia andando a gonfie vele – Mourinho si ritroverà con 4 attaccanti centrali. Oggettivamente troppi, pur considerando le 3 competizioni in cui sarà impegnata la Roma.

Il papabile ad un’uscita anticipata durante l’anno è proprio l’ex capitano del Torino, che potrebbe cedere alle lusinghe di una proposta proveniente da un campionato ricchissimo. No, non parliamo della Premier League, ma di quella Saudi Pro League che sta pescando con sempre più frequenza dal Vecchio Continente.

Le ultime indiscrezioni parlano di un’offerta, per il centravanti giallorosso, di un biennale con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. L’affare verrebbe chiuso già nel mercato di gennaio, con Tiago Pinto che aspetta solo di capire a quanto ammonta la proposta per il cartellino.

Dallo Special One sarebbe già arrivato un ‘via libera’ di massima: con gli altri tre in rosa, il tecnico lusitano si sente già al sicuro.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI