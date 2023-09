“Hai comprato solo mezza maglietta?”, Elisabetta Canalis bollente: curve da capogiro

Ammirazione ed ironia da parte del pubblico del web che non è rimasto indifferente di fronte all’outfit milanese di Elisabetta Canalis

Anche per Elisabetta Canalis è giunto il momento di tornare a casa. In questi giorni di inizio settembre l’influencer e ormai storica showgirl della televisione italiana, ha deciso di salutare la sua amatissima Los Angeles per tornare a Milano dove nuovi impegni l’aspettano a braccia aperta. Anche dalla sua residenza californiana la Canalis non ha mai smesso regalare al proprio pubblico scatti da capogiro.

Cosa che, come detto, è tornata a fare anche da casa. Pioggia di like per la modella regina dei social e del ring, ormai è anche una kickboxer in carriera, che questa volta ha lasciato il proprio pubblico di stucco con un outfit assolutamente particolare. Ogni scatto è un trionfo sui social per la modella sarda che continua a far girare la testa ai suoi ammiratori.

Scatti meneghini per lei che anche al rientro dalle vacanze ha messo in mostra un fisico a dir poco invidiabile. Tutto merito della sua grandissima passione per il fitness e del suo compagno che è anche il suo preparatore atletico. Insomma, quella della Canalis sembra a tutti gli effetti una seconda giovinezza.

Elisabetta Canalis sceglie un particolare outfit, ma attenzione al dettaglio

Scatto casual mentre si accingeva e rientrare nella propria dimora milanese per Elisabetta Canalis, la quale non ha lasciato indifferente il pubblico del web che ha immediatamente deciso di apprezzare la foto da lei condivisa. Il tutto accompagnato da alcuni simpatici e coloriti commenti. “Hai comprato mezza maglietta“, qualcuno ha scritto sotto il post con ironia.

Occhiale futuristico e addome in bella mostra per la showgirl che ha però mostrato anche un altro dettaglio che è passato inosservato a molti ma che invece, dalle foto, si vede chiaramente. Niente più tatuaggio sul braccio destro per lei che fino a pochissimo tempo fa aveva un piccolo tribale che le girava intorno al bicipite. Ora, invece, si vede solo l’ombra.

Nessun commento o didascalia da parte sua a riguardo ma così facendo ha deciso di interrompere un’epoca. Impossibile non aver fatto caso a quello che era il disegno sulla sua pelle che spesso e volentieri decideva di mettere in mostra. Al di là di tutto, la foto è stata particolarmente apprezzata dal web che spera di poter presto rimanere estasiato da altri scatti altrettanto ammirevoli.