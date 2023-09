Rivoluzione Napoli: Garcia lo schiera in Champions

Dopo il recente pareggio con il Genoa, Garcia ha deciso di cambiare pagina. Schiererà un nuovo titolare nella prossima partita di Champions

L’ultima partita, finita 2-2 contro il Genoa di Gilardino, ha fatto suonare i primi campanelli d’allarme sul nuovo Napoli di Garcia. La difesa partenopea ha subito 2 gol inaspettati e ha dimostrato di avere ancora qualche lacuna.

Il Napoli dovrà affrontare il Braga in Champions League, e il neo-allenatore potrebbe cambiare qualcosa in difesa per garantire più solidità davanti a Meret. C’è un giocatore che potrebbe rivelarsi prezioso nel prossimo impegno europeo e che potrebbe diventare titolare già dalla prossima partita.

L’insolita difesa composta da Juan Jesus e Ostigaard non ha retto gli inserimenti offensivi del Genoa, che grazie a Bani e Retegui ha messo in grande difficoltà la squadra dei campioni in carica. Politano e Raspadori ci hanno messo una pezza, ma Garcia non è stato contento della prestazione dei suoi.

Con una transizione ancora confusa tra il Napoli della scorsa stagione e questo, in cui giocatori come Kvaratskhelia non hanno ancora inciso, il ct francese prova a ripartire dalla retroguardia. Natan può trovare finalmente spazio e giocare titolare contro il Braga, nella prima partita dei gironi di Champions.

Natan finalmente titolare: la mossa di Garcia

La nuova idea di Garcia riguarda la difesa, dove Natan potrebbe giocare titolare. L’acquisto nato dalla necessità di sostituire Kim non ha ancora visto il campo, ma potrebbe iniziare a scaldare i motori già dal prossimo impegno europeo. Il Braga, sulla carta, non è un avversario così impegnativo per un Napoli che nella scorsa stagione ha impressionato in diverse partite. Ecco perché far giocare il nuovo innesto in una partita simile potrebbe dare nuova linfa vitale alla difesa napoletana.

Preso dal Red Bull Bragantino, in Brasile, Natan è costato 10 milioni al Napoli, con uno di quei colpi a basso prezzo che solitamente portano buoni risultati (basta pensare a Kim e a Koulibaly). Il centrale classe 2001, cresciuto tra le fila del Flamengo, potrebbe essere il nuovo colpo difensivo in casa Napoli.

L’attenzione sarà rivolta verso il brasiliano per la prossima partita, con i tifosi che in questa fase iniziano ad avere i primi dubbi e a cercare delle certezze. Gli azzurri devono subito pensare all’impegno del 20 settembre, utilizzando più risorse possibili in questi pochi giorni di pausa dall’ultima beffa.

Garcia deve ancora trovare il sistema giusto in difesa, e Natan potrebbe dare una grande mano. I tifosi non vedono l’ora di scoprire questo nuovo talento.