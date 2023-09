Insigne ha deciso, ritorna: di nuovo in Serie A e Napoli tradito

Clamorosa notizia di mercato per i tifosi del Napoli e non solo: secondo alcune indiscrezioni l’ex azzurro Lorenzo Insigne sarebbe pronto al ritorno in Serie A

L’ex capitano del Napoli ha lasciato l’Italia e la Serie A al termine della stagione 2021/22 dopo essersi accordato con il Toronto FC al termine del suo contratto con la società del patron Aurelio De Laurentiis.

Adesso una clamorosa indiscrezione vorrebbe il ritorno di Insigne nel campionato italiano, ma non nella sua amata Napoli: sul calciatore del Toronto, infatti, ci sarebbero due big di Serie A. La scelta di ritornare nel Belpaese arriverebbe dopo due stagioni vissute con più ombre che luci nei campi della Major League Soccer. L’avventura oltreoceano di Insigne, dunque, potrebbe chiudersi con largo anticipo rispetto alla scadenza del contratto prevista per il 2026.

Aveva lasciato Napoli tra lo stupore generale dopo il mancato accordo con De Laurentiis e la scelta di lasciare la squadra della sua città che gli aveva permesso di giocare ad altissimi livelli.

Per Lorenzo Insigne le aspettative per l’avventura negli Stati Uniti erano ben diverse e ci si aspettava che, insieme a Federico Bernardeschi, potesse permettere alla compagine canadese di combattere per traguardi di prestigio.

Dopo una stagione e mezza in MLS, però, il bilancio raccolto dall’ex Napoli è tutt’altro che positivo con il Toronto FC mai competitivo ad alti livelli nel campionato americano.

Come se non bastasse, i dissidi con l’ex tecnico Bob Bradley ne hanno minato anche la considerazione oltreoceano. Questi elementi, uniti alla voglia di Insigne di tornare a casa, porterebbero alla concreta possibilità di un suo ritorno in Serie A. Su Insigne, infatti, hanno dimostrato interesse due big del campionato italiano: Lazio e Fiorentina.

Insigne pronto al ritorno in Serie A: due squadre fortemente interessate all’italiano

I biancocelesti sono guidati da Maurizio Sarri che conosce molto bene l’esterno d’attacco campione d’Europa con l’Italia. Alla Lazio, inoltre, Insigne troverebbe un progetto già ben avviato e che ha visto i capitolini far ritorno in Champions League.

Alla Fiorentina, invece, potrebbe non disputare la Coppa dalle Grandi Orecchie ma, con ogni probabilità, la Viola potrebbe consegnargli un ruolo più importante sia in campo che fuori, dove fungerebbe da chioccia per i calciatori più giovani. I colloqui potrebbero iniziare a breve, Insigne sembra pronto a ‘tradire’ il Napoli.

