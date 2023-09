Lazio, dramma Champions: rottura del tendine d’Achille e stagione finita

Tempo di Champions per la Lazio targata Maurizio Sarri. Un momento già decisivo della stagione dopo la sconfitta contro la Juve

Tutto cambia in fretta in un calcio ricco di sfide ed appuntamenti da non perdere. Dalla vittoria contro il Napoli alla sconfitta di Torino contro la Juventus: in pochi giorni la Lazio ha dovuto cambiare subito umore. Ora l’appuntamento con la storia del calcio europeo: una gara tutto da seguire con Sarri che sfiderà El Cholo Simeone per un martedì da Champions.

Dopo la vittoria allo Stadio Maradona contro il Napoli, era tornato il sereno in casa biancoceleste. Ora la pesante sconfitta dell’Allianz contro i bianconeri, ha fatto emergere nuovamente i problemi della squadra allenata da Maurizio Sarri. Un momento decisivo per dimostrare tutto il suo valore anche in Champions League con il debutto in programma martedì 19 settembre contro l’Atletico Madrid.

Lazio, il comunicato ufficiale: per il big stagione finita

Una brutta notizia è arrivata pochi minuti per il calcio europeo. Rottura del tendine d’Achille per un big: stagione finita, ecco il comunicato ufficiale del club. Non finiscono i guai in giro per l’Europa: ecco che tornerà a disposizione soltanto a partire dalla prossima estate.

Una brutta botta per l’Atletico Madrid che affronterà in Champions League la Lazio: El Cholo Simeone perderà per tutto il resto della stagione il big dei colchoneros Thomas Lemar. Un’assenza importantissima per il top club spagnolo che scenderà in campo all’Olimpico di Roma martedì 19 settembre. Dopo la sconfitta contro la Juventus, la Lazio cercherà di tornare alla vittoria con il suo debutto nella massima competizione europea.

Pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale circa le condizioni di Thomas Lemar: si tratta della rottura del tendine d’Achille destro con l’ala dell’Atletico Madrid che dovrà essere operata. Maurizio Sarri cercherà di mettere in difficoltà la squadra guidata da Simeone scegliendo il miglior undici possibile.

La Lazio vuole continuare a stupire trovando un’identità di gioco ben precisa. Si sa, lo stesso allenatore toscano non ama disputare gare ravvicinate facendo pesare il poco tempo a disposizione degli allenamenti collettivi. Una doppia sfida con se stesso per dimostrare qualche miglioramento anche a livello caratteriale cercando di puntare su idee universali e moderne. I biancocelesti sono pronti a stupire anche in campo internazionale: Guendouzi è pronto a scendere in campo dal primo minuto.