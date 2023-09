Karius rinuncia a tutto: la decisione per amore di Diletta Leotta

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Loris Karius ha annunciato la sua decisione per amore di Diletta Leotta: il portiere rinuncia a tutto

Da quel 4 giugno 2018 da incubo, giorno della finale di Champions League persa contro il Real Marid, di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima per Loris Karius, ex portiere del Liverpool ora al Newcastle.

L’estremo difensore oggi 30enne fu protagonista di errori gravissimi contro i blancos, che costarono la coppa ai Reds e che lo mistero al centro di asprissime critiche costringendolo all’addio. Alla fine, però, Karius è stato bravo a non arrendersi mai, mostrandosi forte mentalmente ed è ripartito, ritrovando anche spazio in Premier League dopo le brutte esperienze con Besiktas ed Union Berlino.

La vita del portiere del Newcastle è cambiata nettamente negli ultimi anni anche fuori dal campo, soprattutto quando ha conosciuto Diletta Leotta. Tra l’estremo difensore tedesco ed il volto di spicco di DAZN è subito scoppiata la scintilla, con i due che sono diventati subito una coppia e si sono fatti anche il regalo più bello che ci possa essere.

Lo scorso 16 agosto, infatti, è venuta al mondo la loro prima figlia, nata lo stesso giorno del compleanno della Leotta e per Karius non ci poteva essere avvenimento più lieto. Il portiere del Newcastle ha parlato della sua relazione con la giornalista di DAZN nel corso di un’intervista al Corriere della Sera dove ha anche rivelato la decisione che ha preso per amore della sua compagna.

Karius giura amore eterno alla Leotta: l’annuncio del portiere emoziona tutti

Nel corso dell’intervista concessa al Corriere della Sera, Loris Karius ha raccontato della sua relazione con Diletta Leotta e delle emozioni provate alla nascita della sua prima figlia. Il portiere tedesco ha rivelato di essere andato completamente in bambola quando ha visto sua figlia per la prima volta, definendo tale evento indimenticabile.

Karius ha speso poi parole dolci e d’amore nei confronti della giornalista di DAZN, rivelando come già al primo incontro avvenuto a Parigi aveva capito di avere davanti una persona speciale. Il portiere ha aggiunto come loro due si siano subito piaciuti per com’erano e c’è stata subito una forte intesa che è servita ad unirli.

L’ex estremo difensore del Newcastle, poi, ha voluto fare un annuncio emozionante nel corso dell’intervista, giurando amore eterno alla Leotta e rivelando che la sua decisione è quella di restare con lei per il resto della sua vita. Karius ha affermato come è con lei che ha scelto di creare una famiglia e si augura di restare con lei fino alla fine della sua vita.

Una decisione importante quella presa da Karius e che sicuramente farà piacere alla Leotta che qualche giorno fa, essendo stata impossibilitata in ospedale, ha festeggiato proprio con il portiere il suo trentaduesimo compleanno. La coppia si è mostrata da subito affiatata, confermando l’intesa particolare sottolineata da Karius, e la sensazione che si ha è che sentiremo parlare di questa splendida famiglia per molto tempo.