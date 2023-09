Melita Toniolo è sempre uno spettacolo: scollatura vertiginosa

Melita Toniolo è sempre più seguita sui social, in vista della nuova stagione tv e radiofonica si mostra già in ottima forma

L’ex gieffina ha fatto parecchia strada, diventando così una donna di spettacolo a 360 gradi. Piace al pubblico sempre più, è una delle figure di maggiore riferimento nel mondo dei social.

Il trampolino del Grande Fratello, se sfruttato a dovere, può dare molte soddisfazioni. Ma sempre a patto di fare una gavetta importante, senza dare nulla per scontato e non lasciandosi abbattere nei momenti di crisi. Ed è questa una lezione importata da Melita Toniolo, ora al massimo della forma e rimasta sempre nel cuore dei fan.

La speaker veneta sa come anche in questa stagione può raccogliere soddisfazioni, nel mondo dello spettacolo è una figura polivalente che sa sempre essere funzionale. In vista dei tanti impegni, ha preso anche qualche serata di relax per mostrarsi in ottima forma.

Melita, è un lato A che ammalia

Modella e conduttrice, sa come essere affascinante per il pubblico da casa, con i numeri social che sono in costante aumento. Non è un caso come una delle sue foto più recenti sia diventata subito virale, scattata in un ristorante milanese e senza troppi indugi davanti al piatto e a un buon calice di vino. Mostrando così la Toniolo in grande forma, e con un sorriso fatto con il cuore. Melita Toniolo supera la prova décolleté, è davvero al massimo per i fan.

La prova arriva proprio da questa foto, lo scatto non lascia proprio dubbi sulla sua serenità. E nel post stesso che accompagna l’immagine scrive di una ruga da sorriso, quella che i fan apprezzano maggiormente, e diventa spontanea da fare proprio quando si sta bene a tavola e non solo. Un messaggio positivo raccolto anche dai tanti fan, che hanno ammirato così uno scatto spontaneo della loro beniamina.

Tornerà in radio e molto probabilmente in televisione, non mancheranno per lei le occasioni per emergere con classe e disinvoltura. Sa come c’è un pubblico pronto a sostenerla, vuole vederla sempre al massimo della forma. Non è un caso come le sue pagine social siano spesso al centro dell’attenzione, i numeri raccolti confermano il grande potenziale. Melita Toniolo ha 1,2 milioni di followers su Instagram, tra i dati più raccolti rispetto alla marea di ex partecipanti non famosi delle edizioni nella casa – un tempo – più spiata d’Italia.