Shaila Gatta, scollatura incontenibile: visione ‘straripante’

Scollatura incontenibile per Shaila Gatta: l’ex velina regala una visione “straripante” ed i fan vanno in delirio

Shaila Gatta è nota al grande pubblico per essere stata la velina più longeva della storia del programma Striscia La Notizia. Dalla sua prima apparizione al tg satirico di Mediaset ha conquistato via via il cuore di un maggior numero di persone.

Nata ad Aversa, Shaila è divenuta famosa anche per essere stata dal 2019 al 2022 la compagna del calciatore Leonardo Blanchard, finendo inevitabilmente sotto i riflettori del mondo dello sport. Riflettori che l’ex velina ha avuto addosso anche per la sua enorme bellezza che la rende semplicemente irresistibile.

Via social, la Gatta regala spesso degli scatti bollenti ai propri fan attraverso il suo profilo Instagram che è arrivato a contare più di 960 mila follower ed il numero sta continuando a crescere. La cosa non stupisce visti i post pubblicati dall’ex velina che nell’ultimo update ha voluto stuzzicare nuovamente i propri follower con uno scatto che ha regalato una visione davvero straripante.

Quando deve pubblicare un post attraverso il suo profilo Instagram, Shaila Gatta trova sempre il modo di non deludere i propri fan e non sorprende dunque che sia sempre più seguita via social. L’ex velina possiede un fascino ed una sensualità davvero uniche e quando vedono i suoi update i fan rischiano sempre di impazzire, cosa che si è verificata anche per l’ultimo post pubblicato dalla donna.

Shaila Gatta sempre più straripante: scollatura super e fan senza fiato

Stavolta Shaila ha voluto lasciare i suoi fan senza fiato regalando una visione di lei davvero straripante, con uno scatto allo specchio che avrà sicuramente fatto sognare tutti i suoi follower.

L’ex velina ha indossato solo un body bianco, ai limiti del trasparente, che ha messo in evidenza una scollatura vertiginosa, mentre si possono ammirare attraverso le trasparenze del body tutte le sue forme degne di un’opera d’arte scultoria.

A prima vista semplice, lo scatto emana grande sensualità ed ha raccolto il consenso dei follower della Gatta che l’hanno inondata di likes, tanto che il post ha superato i 32 mila “mi piace” in pochissimo tempo. Tanti i commenti positivi, non solo da utenti italiani, ma anche stranieri, tutti concordi sul fatto che l’ex velina sia semplicemente stupenda.

Il fatto che ci siano stati molti commenti da parte di utenti stranieri sottolinea quando stia crescendo negli ultimi anni la popolarità di Shaila che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante e, seppur assente dalla tv, riesce comunque a fari conoscere ed apprezzare nel modo giusto.