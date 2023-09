Triste addio nel calcio, i tifosi salutano un grandissimo volto

Addio al calcio per uno dei protagonisti del mondo del pallone degli ultimi anni, ex giocatore della nazionale e vincitore di uno scudetto

Alla fine il momento del ritiro arriva per tutti, e non è mai semplice. Specialmente quando si tratta di giocatori che hanno avuto un grande seguito e hanno lasciato un proprio segno nel calcio, almeno in certi club. Non c’è bisogno di essere Messi o Cristiano Ronaldo perché quando si dà l’addio al campo ci sia tristezza tra i tifosi, e questo caso lo conferma. Nei giorni scorsi ha annunciato il ritiro, infatti, una leggenda del calcio spagnolo.

Manuel Agudo Duran, meglio noto ai tifosi con il nomignolo di Nolito, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Lo ha annunciato lui stesso il 13 settembre, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, spiegando di provare “un misto di emozioni difficili da descrivere”.

L’ala andalusa, nata il 15 ottobre 1986, ha voluto anche dedicare un pensiero al suo paese natale Sanlucar de Barrameda, e al club in cui è cresciuto da giovanissimo, l’Atletico Sanluqueño.

Da lì è partita la sua carriera, che lo ha visto giocare nelle giovanili del Valencia, nel piccolo club andaluso dell’Ecija, e infine approdare nel 2008 al Barcellona B. Un’esperienza che, a 22 anni, ne ha segnato il salto di qualità, permettendogli anche di esordire in prima squadra. Due sole partite con i blaugrana, nella stagione 2010-2011, agli ordini di Pep Guardiola, che gli hanno permesso di far parte della rosa che quell’anno vinse la Liga spagnola

Addio al calcio di Nolito, leggenda di Celta Vigo (e non solo)

Il passaggio dal Barcellona ha cambiato il corso della sua carriera, permettendogli il salto in club importanti. Nel 2011 passò al Benfica, vincendo una Coppa di Lega portoghese sotto la guida di Jorge Jesus. Successivamente, Nolito è passato al Granada, e da lì al Celta Vigo, dove tra il 2013 e il 2016 ha fatto vedere le cose migliori, affermandosi come uno degli attaccanti più prolifici di Spagna. Arrivò così la seconda chiamata di Guardiola, stavolta al Manchester City, dove però l’andaluso visse un’annata deludente in termini di risultati di club.

Ha trascorso poi altre tre stagioni molto buone al Siviglia, prima di tornare al Celta Vigo, club la cui tifoseria lo ha sempre considerato un idolo. Nel 2022, quando ha lasciato i galiziani, lo ha fatto con un record personale di 52 reti in 182 presenze con il club. Lo scorso anno ha vissuto la sua ultima stagione da professionista, in seconda divisione con l’Ibiza, prima di dire addio al calcio giocato. Nella sua carriera, Nolito ha potuto vantare anche 16 partite e 6 gol con la Spagna, tra il 2014 e il 2016, prendendo anche parte a tre incontri degli Europei 2016.