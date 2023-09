50 milioni per lasciare l’Inter: destinazione Real Madrid

Il club merengue monitora con particolare attenzione le mirabili performances della squadra meneghina in Serie A: pronto l’assalto

Una macchina da guerra. Questa è stata, fino a questo momento, l’Inter di Simone Inzaghi in Serie A. Con quattro vittorie su altrettante gare disputate, 13 gol fatti e uno solo subìto, la compagine meneghina sta rafforzando la sua candidatura come favorita numero uno nella lotta al titolo.

Nel meccanismo sostanzialmemte quasi perfetto oliato dal tecnico piacentino brillano le stelle di Lautaro Martinez, Hakah Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram. Solo per restare ai grandi protagonisti della Stracittadina, che ha visto la Beneamata seppellire di gol il malcapitato Milan con un 5-1 già consegnato alla storia.

Oltre a sottolineare l’ottimo apporto fornito da due calciatori non nominati in precedenza – parliamo di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni – una menzione particolare va fatta per Denzel Dumfries, l’olandese volante che sembra finalmente aver trovato quella contiuità che spesso era mancata in passato.

Già ‘storicamente’ nel mirino dei club di Premier League, l’ex Psv è finito ora sotto la lente d’ingrandimento del club più blasonato d’Europa. Carlo Ancelotti ha fatto il suo nome come papabile acquisto per la prossima stagione. Il tecnico di Reggiolo, riporta il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, avrebbe indicato il calciatore oranje come erede perfetto di un certo Dani Carvajal.

Simone Inzaghi trema: 50 milioni sul piatto per Dumfries

Come ricorderete, Dumfries è in quella ristretta lista di giocatori che l’Inter non vorrebbe sacrificare ma la cui ipotetica cessione potrebbe essere necessaria. Il tesoretto di mercato derivante dalla partenza dell’olandese ha fatto vacillare non poco l’Ad Beppe Marotta nella sessione di mercato appena conclusa. Gli assati dei club di Premier League sul giocatore erano praticamente all’ordine del giorno.

In lizza con Andre Onana per la palma di cessione eccellente utile per rimpinguare le casse societarie, l’esterno alla fine è rimasto proprio grazie alla dipartita del camerunse, grazie al quale i nerazzuti hanno registrato una plusvalenza da capogiro.

Come da tradizione ormai negli ultimi 3 anni, l’Inter cede sempre almeno un big nel calciomercato estivo. Il prossimo a lasciare la Pinetina potrebbe essere proprio l’esterno destro, sul quale il Real Madrid ha messo gli occhi con particolare interesse.

Carlo Ancelotti, che deve ancora scigliere ufficialmente i nodi sulla sua accettazione dell’incarico come Ct del Brasile a partire dal prossimo 1 luglio, ha chiesto al presidentissimo Florentino Perez uno sforzo per strappare il calciatore a Simone Inzaghi. Con 50 milioni, tanto vorrebbe mettere sul piatto il Real Madrid, Marotta si siederebbe certamente al tavolo delle trattative. Chissà se l’Inter cederà alla tentazione di cedere il suo big.

