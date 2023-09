Esonero shock in Serie A: c’è l’ombra di Conte

Antonio Conte è attualmente senza squadra ma potrebbe presto rientrare in Serie A: un allenatore è finito sulla graticola.

La stagione 2023-2024 è partita senza Antonio Conte al timone di qualche squadra. Un’assenza che ovviamente fa rumore, dato che negli anni più recenti l’allenatore salentino ha guidato club di grande importanza come Inter e Tottenham. Con i nerazzurri si è tolto la soddisfazione di vincere lo scudetto, mentre l’avventura con gli Spurs non è andata come sperato.

Lo scorso marzo, dopo aver risolto consensualmente il contratto con il Tottenham, in molti immaginavano che Conte avesse già l’accordo con qualche altro club. Si è parlato di Juve, specialmente quando la posizione di Allegri sembrava vacillare, ma anche di Roma e infine di Milan, ma alla fine nessuna di queste piste si è rivelata concreta. Tuttavia non è detto che le cose non possano cambiare già nelle prossime settimane.

Parlando proprio del Diavolo, la batosta rimediata nel derby contro l’Inter (1-5) ha inevitabilmente lasciato il segno all’interno del mondo rossonero. Si tratta solo della prima battuta d’arresto del Milan, che prima della sfida di San Siro con i nerazzurri aveva ottenuto tre vittorie nelle prime tre gare.

Clamoroso Milan, i tifosi hanno perso la pazienza: in arrivo la svolta?

Tuttavia, aver perso così in malo modo il derby ha scatenato di nuovo una serie di critiche nei confronti di Pioli, che è stato messo alla gogna dai tifosi sui social. Il Milan ha subito l’occasione per riscattarsi contro il Newcastle, ma un’eventuale nuova sconfitta con i Magpies farebbe precipitare la situazione mettendo seriamente a rischio la panchina del tecnico di Parma.

Al momento la società rossonera non pensa a un cambio in panchina, ma un brutto ko in Champions League porterebbe Cardinale e gli altri vertici societari a riflettere seriamente. Gli investimenti nel mercato estivo sono stati molti e la società vuole vedere risultati concreti. Ecco perché all’ombra di Pioli è tornato di nuovo Antonio Conte, su cui il Milan non ha mai smesso di puntare in caso di addio con l’ex allenatore della Fiorentina.

Conte non avrebbe alcun problema a prendere in corsa i rossoneri, anche perché il Milan sembra avere un organico adatto al gioco dell’allenatore salentino. Ad oggi la panchina di Pioli non traballa, ma già la gara con il Newcastle e la prossima in Serie A contro il Verona diranno molto sul futuro del tecnico.