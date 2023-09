Il ko è decisivo: salta la prima panchina in Serie A

Pessima sconfitta in campionato: adesso l’allenatore rischia sul serio, la panchina sta per saltare

La quarta giornata di Serie A ha visto importanti novità in chiave classifica. Grazie alla netta vittoria nel derby l’Inter di Simone Inzaghi è capolista a punteggio pieno mentre dietro insegue la Juventus di Allegri, una squadra finora protagonista di un ottimo inizio. Stenta invece il Napoli campione d’Italia, gli azzurri hanno frenato con un pari a Marassi e sembrano ancora in difficoltà.

Nel posticipo serale della quarta giornata la Roma ha lanciato il debutto stagionale della coppia composta da Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Ottime notizie, i giallorossi hanno asfaltato il malcapitato Empoli con un netto 7 a 0, record negativo sicuramente di questo campionato. E pensare che dopo soli 30 secondi l’arbitro ha concesso un giusto rigore per fallo di mano di Walukiewicz e Dybala dal dischetto non ha sbagliato.

Il primo tempo è finito 3 a 0 grazie alla rete di Renato Sanches e all’autogol di Grassi. Nella ripresa ancora Dybala, Cristante e Mancini hanno chiuso le danze insieme al primo gol stagionale di Romelu Lukaku. Un 7 a 0 che fa sognare i tifosi giallorossi e allo stesso tempo allarma e non poco quelli toscani. E il prossimo turno di campionato l’Empoli ospiterà l’Inter capolista. Una situazione difficile – e come spesso capita a questi livelli – il tecnico è uno dei principali responsabili.

Empoli, Zanetti ora è a rischio

Sono ore calde in casa Empoli. La panchina di Paolo Zanetti potrebbe essere la prima a saltare in serie A, la società si è presa tempo per riflettere ma intanto starebbe valutando il da farsi. A confermare tutto ciò anche il ds dei toscani Accardi.

Il dirigente intervenuto a DAZN nel post partita ha commentato la sfida e ha sottolineato di come i calciatori abbiano chiesto scusa ai tifosi: “Credo che sia doveroso metterci la faccia dopo una prestazione simile. C’è rammarico, soprattutto per i tifosi che ci hanno sostenuto fino alla fine“. Poi il dirigente ha spiegato la situazione del tecnico: “Riflettere su Zanetti? Le responsabilità non sono solo del tecnico, ma di tutti. Me per primo. Ci prenderemo del tempo, ma è chiaro che qualcosa non va“.

La società deve valutare se prendere questa decisione subito o magari attendere una reazione contro l’Inter. E in caso di esito negativo decidere per l’esonero. Tutto è da valutare, il futuro di Paolo Zanetti è a rischio.