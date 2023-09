Giuntoli la combina grossa: ceduto il grande talento

I tifosi juventini sono preoccupati dopo gli ultimi rumors sul talento bianconero: Giuntoli potrebbe prendere in considerazione l’offerta.

Cristiano Giuntoli sta cercando di mettere a posto il bilancio della Juventus e i suoi primi mesi da direttore sportivo di Madama hanno senz’altro prodotto i primi importanti frutti. L’ex Napoli e Carpi è infatti riuscito a cedere molti esuberi dando così ossigeno alle casse bianconere, particolarmente in sofferenza dopo gli ultimi anni.

La politica della Juventus è ormai fin troppo chiara: il primo obiettivo è la sostenibilità e per arrivarci bisogna passare per i giovani talenti che stanno emergendo grazie al progetto Next Gen. Tra questi c’è anche Kenan Yildiz, prelevato dai bianconeri nell’estate 2022 dopo che il ragazzo si era svincolato dal Bayern Monaco.

Dopo una stagione positiva prima con l’Under 19 e poi con la Next Gen in Serie C l’attaccante turco è stato aggregato alla prima squadra. Attualmente, infatti, Yildiz è la quinta punta a disposizione di Massimiliano Allegri e i tifosi stravedono nelle sue potenzialità. Tuttavia, stando a quanto filtra da Torino, non è da escludere una partenza del giovane talento già a gennaio.

Kenan Yildiz lascia la Juve? L’offerta è dietro l’angolo

La Juventus non ha inserito Kenan Yildiz tra i giocatori cedibili e i vertici societari – così come l’allenatore – hanno più volte fatto capire di credere molto nelle qualità del 18enne. Tuttavia, di fronte a un’offerta davvero irrinunciabile Giuntoli sarebbe disposto a sedersi al tavolo e valutare il tutto.

Le ultime indiscrezioni rivelano che il giocatore ha destato un certo interesse in alcuni club della Premier League, ma qualche sirena è arrivata anche dalla Turchia. La richiesta della Signora per lasciar partire Kenan Yildiz è di almeno 20 milioni di euro: sotto quella cifra i bianconeri non prendono in considerazione alcuna offerta.

Se a gennaio qualche club inglese o turco dovesse presentarsi a Torino con un’offerta di quella portata l’ipotesi di un trasferimento del giovane attaccante della Nazionale U21 turca diventerebbe decisamente concreta. Non è nemmeno da escludere la possibilità che la Juve a gennaio decida di mandare in prestito il giocatore, specialmente se non dovesse riuscire a trovare spazio nei prossimi mesi. Un’eventualità tutt’altro che remota, dato che i bianconeri disputeranno solo il campionato e la Coppa Italia: la presenza di Chiesa, Vlahovic, Milik e Kean sbarra la strada a Kenan Yildiz.