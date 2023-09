Il tatuaggio speciale: colpo di scena D’Ambrosio

Splendido colpi di scena che riguarda Danilo D’Ambrosio e il suo passato all’Inter: i tifosi si emozionano ripensando al passato

Per riassumere appieno l’avventura lunghissima di Danilo D’Ambrosio con la maglia dell’Inter ci vorrebbe un libro. Perché il difensore italiano era arrivato dal Torino a parametro zero e ha attraversato tutte le fasi possibili degli anni bui dei nerazzurri.

Anni in cui l’Inter faceva tantissima fatica ad arrivare a qualificarsi nelle Coppe europee e chiaramente i tifosi erano delusi, però avevano sempre quel difensore diligente come un soldato per difendere i loro colori. Poi c’è stata la ripresa e soprattutto la vittoria dello Scudetto nella stagione 2020/2021.

Uno Scudetto in cui D’Ambrosio ha dato il suo contributo, con diciannove presenze e tre gol segnati, con Conte che gli ha concesso diverse occasioni per emergere. Poi le varie Coppe con Inzaghi e la finale di Champions League persa qualche mese fa contro il Manchester City.

L’avventura del difensore a Milano è finita proprio lo scorso 30 giugno, ma il suo sentimento verso i suoi ormai ex colori è rimasto fortissimo, per lui, ma anche per sua moglie, Enza De Cristofaro. Proprio lady D’Ambrosio ha fatto emozionare i tifosi nerazzurri con la pubblicazione di una foto su Instagram.

D’Ambrosio, il tattoo della moglie Enza emoziona l’Inter

Enza De Cristofaro, tanto affezionata ai colori dell’Inter, ha deciso di tatuarsi il Biscione, simbolo del club nerazzurro. Un gesto che resterà per sempre nel cuore dei tifosi, che l’hanno sommersa di commenti positivi ricordando i bei vecchi tempi. Per lady D’Ambrosio, la scelta di dipingere sulla propria pelle una gran fetta del passato suo e di suo marito, dopo quasi tutta la carriera passata nell’Inter.

La descrizione del post è stata ‘Not for every one’, non serve la traduzione per capire l’atto e la dichiarazione d’amore di Enza nei confronti del mondo Inter. “Così ci spezzi il cuore“, “Prima eri bella, adesso sei stratosferica“, “Meritavate di restare“, sono solo alcuni dei commenti che i tifosi nerazzurri hanno riservato a lady D’Ambrosio.

D’Ambrosio oggi veste la maglia del Monza, ha scelto di firmare per una squadra a pochi km da Milano. Con i brianzoli, in quest’inizio di stagione, ha collezionato tre presenze tra Serie A e Coppa Italia per un totale di 161′ giocati e un gol. Al momento, è alle prese con una distorsione alla caviglia che gli ha fatto saltare le partite con Atalanta e Lecce. Non ha più l’integrità fisica come ai tempi dell’Inter, certo, ma il suo amore per i nerazzurri sarà per sempre.