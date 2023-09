Inter, adesso è finita davvero: ufficiale l’addio

Una notizia scuote il mondo Inter, diventato ormai ufficiale l’addio di un volto noto. Adesso è finita davvero, ecco cosa è successo

Questo inizio di stagione si sta rivelando particolarmente scoppiettante per la squadra di Simone Inzaghi, anche se i tifosi nerazzurri più attenti hanno evidenziato un’assenza importante rispetto al recente passato.

In campo, Lautaro e compagni vogliono imporsi in modo deciso per conquistare la seconda stella. In campionato il percorso è stato sino ad ora netto, con quattro successi in altrettanti incontri disputati, miglior attacco del torneo e difesa meno perforata della Serie A.

Il successo nel derby è stato fin troppo evidente, un 5-1 storico e la quinta vittoria nel 2023 sul Milan ha estasiato i tifosi dell’Inter, i quali si godono il momento, in attesa dell’esordio in Champions contro la Real Sociedad a San Sebastian.

Ormai è ufficiale: addio all’Inter

Da questa stagione si è però notata un’assenza fuori dal rettangolo di gioco, a cui i tifosi interisti sono stati particolarmente affezionati. Stiamo parlando di Eva Gini, nota giornalista ed appassionata dei colori nerazzurri.

Nata a Magenta nel 1993, a soli 24 anni diventa giornalista pubblicista ed inizia le proprie collaborazioni, prima con la redazione sportiva di Mediaset e poi a La Gazzetta dello Sport, ma la svolta nella sua carriera avviene poco dopo.

A determinare la sua fama negli ultimi anni, il suo lavoro da inviata e redattrice al seguito dell’Inter sul canale tematico, a cui va aggiunto il suo successo sui social, dove è molto seguita. Proprio attraverso il suo profilo ha però dato un annuncio, ecco cosa ha dichiarato: “Cari tifosi, osservando dall’alto il derby vinto 5-1, non posso ormai rimandarvi una cosa risaputa, la finale di Champions è stata la mia ultima volta ad Inter Tv. Ho ricevuto molti messaggi, ma solo adesso rispondo, prima non ne sono stata capace“.

Attraverso il suo post su Instagram, ha poi continuato: “Era come riaprire una ferita, ho provato grande dolore, ma vi è anche lo stimolo di fare qualcosa di ancora più bello. Nonostante questo, ho il cuore pieno di gratitudine, sarò per sempre grata.” Queste sono state le parole di Eva Gini sul suo addio ad Inter Tv, ma in questo periodo la giornalista lombarda ha iniziato una nuova avventura, facendo parte della redazione sportiva di RDS, dove si occupa di Serie A con la consueta passione.