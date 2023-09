Ilary Blasi, l’ultimo gesto lascia tutti di stucco: come reagirà Totti?

L’ultimo gesto di llary Blasi lascia tutti esterrefatti: come reagirà il suo ex marito Franscesco Totti? Ecco tutti i dettagli

Francesco Totti e Ilary Blasi da più di un anno, da quando è stata ufficializzata la loro separazione, fanno vite separate e hanno nuovi partner. Le loro vite scorrono su binari diversi, tanto da non incontrarsi più, con buona pace dei loro fan che forse sperano ancora di vederli insieme e che anche per questo motivo non li perdono mai di vista.

L’eterno capitano della Roma nei giorni scorsi si è concessa una giornata d’evasione e di sport, sotto l’occhio vigile e attento della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, partecipando alla seconda edizione degli ‘Italian Padel Awards’.

L’ex Pupone, oltre a vincere il torneo, in coppia con Vincent Candela, ex aequo con l’altra coppia semifinalista, Toni-Locatelli, è stato premiato nella categoria ‘Ambassador’ del padel, sport sempre più di moda tra le ex star del pallone.

Ma nel frattempo la sua ex compagna che cosa faceva? Beh, quello che ha fatto la conduttrice televisiva ha lasciato tutti esterrefatti tanto che in molti si chiedono quale sarà la reazione dell’eterno idolo del popolo giallorosso.

Ilary Blasi, fuga romantica prima della nuova udienza in Tribunale

Orbene, Ilary Blasi si è concessa una breve fuga d’amore in Germania: dopo il red capet della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha esibito una nuova tinta dei capelli al posto del suo storico biondo, la conduttrice televisiva ha raggiunto il fidanzato Bastian a Francoforte per una breve vacanza tra la metropoli sul Meno e Wächtersbach, piccolo paese dove risiede Bastian.

Un romantico e rigenerante weekend prima della nuova udienza della causa di divorzio dove non mancheranno i colpi di scena. Infatti, secondo indiscrezioni, i legali dell’ex capitano della Roma sono pronti a presentare ai giudici gli sms che la conduttrice si scambiava con i suoi fantomatici amanti al fine di dimostrare che a tradire per prima sarebbe stata Ilary determinando in tal modo la fine del loro matrimonio, con la frequentazione con Noemi che sarebbe iniziata solo successivamente e come inevitabile esito di un allontanamento dalla conduttrice televisiva già in essere.

E per suffragare tale tesi sul banco dei testimoni potrebbe salire proprio Noemi Bocchi, con la 35enne che potrebbe dover rispondere a domande imbarazzanti sulla sua liaison con Totti, iniziata quando l’ex Pupone era ancora sposato con la conduttrice televisiva.

Dunque, quando il gioco si fa duro, il ‘gladiatore’ giallorosso incomincia a giocare. Del resto, la posta in gioco è alta: l’addebito del pagamento delle spese processuali, formalmente richiesto sia da Totti dalla Blasi, con il giudice che, quindi, dovrà stabilire chi ha tradito per primo l’altro coniuge e chi dovrà, conseguentemente, farsi carico delle spese del processo.

