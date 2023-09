Addio Bonucci, la rivelazione che ribalta tutto: nuovo caos Juve

Le ultime notizie sull’addio tra la Juve e Leonardo Bonucci hanno lasciato senza parole i tifosi bianconeri.

La bella vittoria conquistata all’Allianz Stadium contro la Lazio ha permesso all’ambiente juventino di mettere alle spalle un’altra settimana difficile, tra la positività al testosterone di Paul Pogba e le dichiarazioni di fuoco di Leonardo Bonucci. Come noto, l’ormai ex difensore della Juventus – 12 stagioni in bianconero, 502 presenze e 35 gol – ha rilasciato un’intervista a Riccardo Trevisani di Sport Mediaset dove ha puntato il dito contro Allegri, reo di averlo costretto a lasciare la Juve per la seconda volta dopo quanto accaduto nell’estate 2017.

Bonucci, che sta portando avanti anche una causa contro la Juve perché a suo dire la società non gli avrebbe permesso di svolgere una preparazione estiva corretta, ha spiegato che il rapporto con il tecnico livornese, mai decollato, è stato il motivo che ha spinto la Signora a separarsi anzitempo con il difensore (che aveva ancora un altro anno di contratto, ndr). Alla fine, dopo un tira e molla durato tutta l’estate, Bonucci si è accasato all’Union Berlino, ma la questione relativa al suo allontanamento continua a far discutere.

Il difensore azzurro ha accusato Allegri di non aver detto la verità in merito alle comunicazioni che gli sono state fatte sui progetti del club e ha poi aggiunto che doversi allenare di sera con le riserve e con un altro staff tecnico è stata per lui un’umiliazione che non pensava di meritare.

Juve-Bonucci, nuovi dettagli sull’addio: tutta la verità

Tuttavia, nonostante le dure parole contenute nell’intervista, la stragrande maggioranza del popolo bianconero si è schierata con Allegri, ricordando a Bonucci il suo burrascoso passaggio al Milan nel 2017, l’esultanza allo Stadium dopo il gol in Juve-Milan e il fatto che nell’ultimo periodo le sue condizioni fisiche non siano più all’altezza.

Critiche che però non provengono solo dalla tifoseria. Anche il giornalista Paolo Bargiggia ha voluto dire la sua ai microfoni di TvPlay.it, affermando che la decisione finale della ‘cacciata’ di Bonucci non è stata di Allegri, ma di Cristiano Giuntoli. Secondo Bargiggia il tecnico livornese aveva ormai più di un dubbio sulla tenuta fisica del difensore di Viterbo ma la scelta di estrometterlo dalla rosa è stata del nuovo direttore sportivo.

Bargiggia ha ammesso di condividere la mossa di Giuntoli perché Bonucci “non è più in grado di giocare titolare nella Juve“. Il giornalista ha poi rincarato la dose, affermando che Bonucci “si è coperto di ridicolo” con l’intervista a Sport Mediaset e che anche la moglie, Martina Maccari, ha fatto altrettanto con il post pubblicato sui social.