Sabrina Salerno da infarto, lo scatto in bikini non è per deboli di cuore

Estate finita? Neanche per sogno. La celebre artista si gode ancora gli ultimi scorci di sole direttamente dalla splendida località marittima della Sardegna.

Sono passati ormai quarant’anni dai tempi di “Boys Boys Boys”. Erano tempi in cui nelle radio impazzava la sua “Sexy Girl, Sexy Girl, Sex, Sex, Sex”. Nei migliori cinema del nostro Paese debuttava quel pilastro della filmografia italiana che è Fratelli d’Italia (pellicola omonima del partito politico, fondato nel 2012) sotto l’impeccabile regia di Neri Parenti, che vede fra le altre la partecipazione di capisaldi della comicità italiana quali Christian De Sica, Massimo Boldi e Jerry Calà.

In buona sostanza, sono passati quasi quarant’anni dal suo prepotente esordio sul panorama nazionale in tutto l’italico stivale, da nord a sud e sulle isole specie la Sardegna in cui è in questi giorni ospite, ma Sabrina Salerno continua a stupire e fare emozionare tutti gli italiani. Oggi più che mai. Talento precoce, già solo da diciottenne appare quale autentica veterana. Dotata di una capacità canora al di fuori dal comune, diviene immediatamente regina delle radio che continuano a passare i suoi brani a ciclo continuo, singoli di cui ancora oggi tutti ricordano a memoria i testi.

Un impatto assoluto che non tarda ad espandersi anche al di fuori dei confini del nostro Paese. Salerno è un’artista di livello globale, un’icona dell’Italia all’estero alla pari dei cantanti lirici, le automobili di lusso e i canestrelli al ragù. L’Europa non può fare altro che accorgersi della sua presenza; al punto tale da attirarsi addosso le invidie e le gelosie di una certa collega britannica… Samantha Fox, alla faccia di chi non vuole fare nomi!

Sul grande e piccolo schermo: Siamo donne a Sanremo

Come detto, i riflettori non le staccano gli occhi di dosso. Per tale ragione nel 1989 arriva pure la consacrazione sul grande schermo, dove recita nel ruolo di una giovane avvenente moglie di un arricchito industriale veneto che tuttavia non le presta le dovute attenzioni. Si concede dunque una fuga quasi extraconiugale con un baldo giovanotto, interpretato da Jerry Calà, che terminerà all’aeroporto di Bergamo in una serie di esilaranti equivoci. Nel 1991 partecipa a Sanremo assieme a Jo Squillo, portando in gara il singolo che fa “Siamo donne oltre alle gambe c’è di più. Donne, donne, un universo immenso e più”.

In questi giorni in cui ormai l’estate volge al termine, Salerno non vuole arrendersi al regolare e naturale epilgo del decorso delle stagioni. C’è ancora modo di godersi qualche raggio di sole, anche se…

“Ci vogliono tre mesi – si legge nella didascalia di uno dei suoi ultimi post su Instagram – per avere un abbronzatura decente, una settimana per perderla…”. Perché questa è la crudeltà dell’estate, tanto bella che le altre le girano attorno: l’autunno la ricorda, l’inverno la invoca mentre la primavera la invidia.